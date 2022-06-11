水電師傅到施工現場必做「2動作」 網分析曝關鍵原因

您也有類似經驗嗎？一名網友日前在網路上發文，質疑水電師傅為何到施工現場都要先嘆氣搖頭，而貼文底下也掀起討論，不少網友紛紛直呼「演一下是一定要的」。

一名網友日前在PTT的Gossiping板上以「水電師傅到施工現場都要先嘆氣搖頭？」為題發文，原PO透露最近家中陽台漏水，所以找來水電師傅進行維修，結果對方到現場看了看就嘆氣表示，「你之前有找別人弄過喔，不是這樣做啦」。

這樣的反應令原PO想起之前的類似經驗，「我幾年前找水電師傅看浴室壁癌，他也是嘆氣說這應該有找其他水電弄過了，但治標不治本」。原PO質疑每個水電師傅到現場都會先嘆氣搖頭，直呼「難道不怕下次找同一個，不就打臉自己了？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「怕你不尊重他的專業吧」、「沒錯，你下次找同一個會打臉自己」、「沒有統一工法，然後都覺得自己最強」、「打預防針，沒弄好別怪我」、「同行相忌，沒完沒了」、「演一下是一定要的，有時候是真的，有時候是假的，但表現一下看起來比較專業」、「這樣修的好可以加錢，修不好也有理由」。

另外，也有網友分享自身類似經驗，「跟歌唱比賽前都要先說自己感冒一樣」、「我之前給同一個理髮師剪，他說前一個怎麼給你剪成這樣，拜託前一個就是你」、「跟修車一樣，你到新的店就會說之前的師傅都亂搞」、「我遇過一來就說線亂接，我說上次就是你」、「突然牙痛看牙齒，牙醫跟我說牙齒被上一個弄報廢了，早點給他弄就沒事，聽到只會不開心而已」。