暖心主管得知她失戀情傷 霸氣帶全公司「翹班唱KTV」

一段感情結束後，往往使人情緒低落，難以提振精神。日前一名女網友分享，公司主管得知她失戀後，不僅聽她訴苦，還讓她提前一小時下班，並帶所有同事去KTV唱歌，讓她非常感動。

網友在「Dcard」分享，她上周分手後，對方馬上和新對象交往。而公司同事也聽她訴苦，聽她哭，並看著原PO站在櫃台對著顧客硬擠出笑容。正當距離下班前一小時，她坐在櫃檯發呆時，主管突然要她把東西收拾好趕緊下班去唱歌。

原PO認為還沒到下班時間，這樣做不太好，主管卻對她說：「為什麼不可以？我會跟老闆說你身體不舒服」並霸氣對她說：「心不舒服！也是不舒服！走不要怕！不然他幹嘛讓我當主管？有種他把我辭職砍頭，我沒在怕！」原PO發文大讚：「從今天開始你是我的偶像！」於是當天上班的同事都一起去KTV，讓她直呼：「我就知道我沒選錯公司」。

許多網友也有過類似經歷，「當年我男友劈腿，我上班哭的把鼻涕一把眼淚，我店長跟同事在旁邊竊竊私語，然後走過來跟我說立刻馬上放假！叫我去吃好吃的喝好喝的，隔天還找其他同事幫我搬家，我也是感動的要死（我同事全部都女生）」、「我今年初失戀時，主管跟同事看我吃不下東西主動買吃的給我，還分享他們的觀點並開導我，我也有一群好主管同事」。

部分網友認為主管對她有意思，她也補充澄清主管有女友了，且公司的同事都像兄弟一樣，並不是大家想的那樣。不少網友也鼓勵她，「希望你不要為了不值得的人繼續傷心了」、「好主管，羨慕」、「一切會更好的！ 就當過個運！好運會來的！你有我們大家」。