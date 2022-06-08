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男友不愛刷牙自出「3D列印」妙招 女友笑：樸實無華的快樂
《Dcard》上一名女網友分享男友為了提醒自己刷牙，在牙膏上套了各種「頭套」的有趣生活日常，由於十分可愛且有創意，引起網友們熱烈討論。
女網友以《男朋友的刷牙快樂如此樸實無華...》為題貼文，她表示自己的男友原本有個壞習慣，就是一個禮拜有三天會喊「不刷牙」，然後就躺在那，還會很「囂張」地說他都沒有蛀牙。直到前幾個禮拜，他去看牙醫發現終於蛀牙了，才開始決定改掉壞習慣刷牙。
某天男友下班後，向女網友表示有東西要送她，便拿出一堆像公仔的東西，經過解釋後原來是3D列印牙膏蓋的套子，可以套上牙膏後，就能看到牙膏從各種不同地方跑出來的神奇效果。其中有沈思者雕像、巨石強森、尤達口吐白沫的樣子。雖然十分可愛，但女網友也表示「有潔癖的我實在不敢用，但男友能快樂刷牙就好了。」
對於這些奇形怪狀的牙膏套子，網友們也紛紛大喊超想要「好想要尤達的，很可愛」、「有在賣嗎，好想指定客製化」、「有了它我會每天期待刷牙！」原PO也大方分享他們所使用的3D列印機型號以及設計圖網站，讓有興趣的人可以自行列印使用。
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