男友不愛刷牙自出「3D列印」妙招 女友笑：樸實無華的快樂

《Dcard》上一名女網友分享男友為了提醒自己刷牙，在牙膏上套了各種「頭套」的有趣生活日常，由於十分可愛且有創意，引起網友們熱烈討論。

女網友以《男朋友的刷牙快樂如此樸實無華...》為題貼文，她表示自己的男友原本有個壞習慣，就是一個禮拜有三天會喊「不刷牙」，然後就躺在那，還會很「囂張」地說他都沒有蛀牙。直到前幾個禮拜，他去看牙醫發現終於蛀牙了，才開始決定改掉壞習慣刷牙。

某天男友下班後，向女網友表示有東西要送她，便拿出一堆像公仔的東西，經過解釋後原來是3D列印牙膏蓋的套子，可以套上牙膏後，就能看到牙膏從各種不同地方跑出來的神奇效果。其中有沈思者雕像、巨石強森、尤達口吐白沫的樣子。雖然十分可愛，但女網友也表示「有潔癖的我實在不敢用，但男友能快樂刷牙就好了。」