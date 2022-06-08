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冷氣師傅建議花3300加裝這2物 眾看了勸：小心漲電費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友最近剛換冷氣，正猶豫要不要多花3300台幣加裝雨遮與遙控器的壁掛，其他人看了紛紛勸他，「雨遮擋散熱，裝了反而增電費」。示意圖／ingimage
一名網友最近剛換冷氣，正猶豫要不要多花3300台幣加裝雨遮與遙控器的壁掛，其他人看了紛紛勸他，「雨遮擋散熱，裝了反而增電費」。示意圖／ingimage

夏天到來加上疫情關係，許多人都喜歡待在家吹冷氣，不過有一名網友就指出，他最近剛換冷氣，師傅建議他可以額外加裝遙控器的壁掛以及雨遮，其他網友看了就表示，裝了雨遮反而會增加電費。

原PO在PTT上以「冷氣師父推薦我加裝室外機雨遮」為題分享，他前幾天買了一台冷氣，目前還在約安裝時間，師父跟他說基本安裝費都已經算在裡面了，不過可自費多做一些額外服務，像是3000元台幣的冷氣室外機雨遮與300元牆壁的遙控器的壁掛等，「師父說冷氣幾萬塊都花了，這點小錢不必省」。

網友紛紛表示，「遙控器壁掛也太貴，直接接智慧家居」、「遙控壁掛根本不必！」、「遙控器壁掛要什麼錢？」、「壁掛收太貴不過就打個洞，很難嗎？」、「還有人在壁掛遙控器？」、「遙控器的壁掛就免了吧」、「雨遮還行，遙控器壁掛很少用到」、「第一次聽遙控器壁掛要錢」、「搖控壁掛自己黏就好拉」、「壁掛用3M雙面膠黏底座就好」。

此外，有網友指出雨遮可能反而妨礙散熱進而增加電費，「雨遮擋散熱，裝了反而增電費」、「雨遮沒屁用而且妨礙散熱」、「雨遮3000是不鏽鋼的？好貴」、「遮雨棚幹嘛，室外機就是讓他風吹雨打」、「你還是全機包膜吧！」、「什麼雨遮，都直接包膜」、「雨遮超醜，破壞城市景觀」、「3000塊倒是可以考慮啦，300就免了吧」。

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