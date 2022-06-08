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雞肉熱量脂肪差很大 專家：想練六塊肌吃這部位比雞胸肉更營養

聯合新聞網／ 綜合報導
雞肉熱量依部位不同，差異頗大。示意圖／ingimage
雞肉熱量依部位不同，差異頗大。示意圖／ingimage

雞肉屬於白肉，相較於屬於紅肉的牛肉及豬肉，雞肉擁有低脂肪、高蛋白質的優勢，常成為健身族的肉類飲食選擇。但雞肉依部位不同，熱量也差異很大，想要藉低熱量飲食練出六塊肌，選擇「里肌肉」的部位就對了。

營養師高敏敏在臉書發文「增肌減脂要吃對部位」，她將雞肉的各個部位做成圖表，以每100公克為基準，計算出各部位的熱量、蛋白質及脂肪含量。

由圖表中可知，雞胗的熱量最低，每100公克只有89大卡，第二名為里肌肉109大卡，最常被健身、減肥者選用的雞胸肉僅排第三名，每100公克熱量有121大卡，熱量最高的則是雞屁股，每100公克高達452大卡，餐飲經常吃到的二節翅也有226大卡。

為何小小的雞翅的熱量會這麼高？高敏敏表示，主要是因為雞肉70%的熱量都來自於雞皮上的油脂，而雞翅就偏偏很難去皮，吃下肚的熱量相對就高。另外，她也問大家知不知道雞胗是雞的哪個部位？答案是胃部。她表示，雞胗體積雖小，但蛋白質含量卻超豐富，熱量、脂肪也不高，是很不錯的蛋白質來源。

最後，綜觀以上雞肉各部位熱量、脂肪、蛋白質3項數據，其中以里肌肉數值最佳，每百克脂肪含量僅0.6克、熱量109大卡，蛋白質含量有24.2克，成為低脂高蛋白質飲食最佳選擇。愛吃雞肉的朋友們，吃前可以參考一下如何挑部位。

圖擷自高敏敏營養師臉書
圖擷自高敏敏營養師臉書

健身 減肥

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