120元小火鍋外帶折價還嫌貴 奇葩客狂盧：我家神明說只能賣100

餐飲業和服務業往往最怕碰上壞客人，不僅影響接待其他客人的時間，還會毀上自己一天的好心情。日前一名女網友在網路上發文，表示遇到一位客人不斷提出要求，而且還強調是神明的要求，讓她相當傻眼，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友日前在臉書「爆怨公社」發文，原PO透露自己家是開火鍋店的，也是第一次遇到這種客人。原PO表示有位女客人來買素食鍋，原先一鍋是120元，因為現在有活動外帶折10元，所以向她收取110元。

過沒多久，女客人跑回來店裡跟原PO媽媽說，「老闆娘，我家神明說妳這個要賣我100元才對，不能賣110元。」原PO媽媽傻眼表示，「妳在講什麼我聽不懂，妳拜什麼神明我不清楚，我外帶都優惠給妳了。」女客人不罷休，還接著強調「神明說妳要賣我100元，我不是在跟妳計較這錢，但是我家神明說的，妳這個要賣100元給我，不能賣110元。」

經過一番爭辯後，原PO媽媽快受不了，加上現場還有別的客人，心想這次就算了，因此還女客人10元。沒想到女客人還繼續提出要求，「妳開一個證明給我，證明妳是賣我100元」，原PO媽媽表示只能寫收據給她，而女客人還在一旁指導該怎麼寫收據。

不僅如此，女客人拿到收據離開後，竟然又再次跑回店內，「我家神明說妳這樣寫不行，我吃素妳不能這樣寫，妳要註明」，讓原PO媽媽相當傻眼。在貼文最後，原PO直呼「端午連假前遇到神經病，這是有什麼問題嗎？她前前後後來了四次，下次還是別了吧」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「單純奧客罷了，寫證明是怕店家事後報警吧，沒見過壞人才拿神明來說嘴」、「妳媽真有耐心，是我就拿掃把轟出去」、「遇到這樣的客人真的心好累」、「下回看到直接說今日素鍋售完」、「真的有理說不清」。

另外，也有網友開玩笑表示，「跟她說妳家那位神明，請祂自己來拿收據」、「妳媽應該回她說，剛剛媽祖和觀音跟我說，妳再來要跟妳收原價120元，妳真的來了，妳再給我20元吧」、「是我的話就回她，可是我家土地公說一定要收110元」。