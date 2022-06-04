霸佔空車位「把停車場當成露營區」 網抨擊：恥度開到最高

連續假期景點都是人，停車場大多都客滿，不過卻出現這種奇景。一名網友在臉書發文，表示一堆車主在找停車位，還有人能若無其事般的露營，而貼文底下也掀起討論。

一名網友在臉書「爆料公社二社」發出貼文，從照片中可以看見，兩台車停在車格內，但卻霸佔中間的兩個空車位，隔空架起帳篷，直接在停車場內露營。

該名網友表示，今（4）日上午八點半，在南子吝南雅漁港停車場，「一堆車主在找停車位，還能若無其事般的露營，真心佩服」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友傻眼表示，「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「到底為什麼可以這麼厚臉皮」、「真的很自私」、「這樣會很丟車宿的臉，快收起來吧！不要因為自己的方便，造成別人的不便」、「這恥度開到最高了」、「把停車場跟露營區搞混了」。

另外，也有網友提出解決方法，「直接請警察來取締，他們都不要臉了，你也不用考慮到他們的自尊心」。