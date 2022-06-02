前7-11店員揪「3大錯誤」打臉詐騙 網讚爆：不愧是專業員工

現今詐騙手法五花八門，民眾難免受騙上當，不過近日網上有一名前便利商店員工，成功憑藉多年打工經驗識破詐騙手法，引來4千多名網友圍觀，大讚她有夠專業。

「當詐騙賣家遇到我這個如假包換的店員」，一名曾在7-11打工的女網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享，她日前網購時遇到詐騙賣家，對方傳來寄貨照表示已將貨物寄出，但她卻發現這張照片漏洞百出。

她向賣家反應可疑之處，「那個7-11的制服是很就之前的了耶，忘記跟你說，我是7-11的店員」，不料對方仍嘴硬回覆，「我們這邊沒有換耶，7-11有些也還沒裝修新的」，見詐騙仔不死心，原po再度祭出大招，「可是後面那兩台咖啡機已經絕版了，上面的貼紙廣告還是大前年聖誕節的」，最後原po更自爆身份，「而且這家是鳳山ＸＸ那家，我在那邊當過店員喔，那邊早在前年就換新的制服了」，對方眼看圓不了謊直接封鎖原po。

原po上傳與賣家的對話內容。圖擷自 Facebook

貼文一出，網友紛紛大讚原po超級專業，「什麼叫作專業」、「小7店員也是不偷不搶還可以很驕傲的工作」、「要不要這麼專業」、「妳不說我還真看不出來」、「還真沒注意到咖啡機機台不一樣了」、「妳講太多了，這樣他們會upgrade」。

還有其他網友在照片中揪出更多破綻，「而且現在寄貨單都是用黏的了」、「後面的菸品包裝也都已經絕版了」、「連Seven Star都不在櫃上，這個超久以前了吧」。更有網友指出其實單憑一點就能看出端倪，「光是沒有口罩就不專業了」、「笑死口罩咧」、「店員沒戴口罩一定不是最近的」、「太好笑了，這一年半來我還沒看過店員不敢不戴口罩的」。