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影城臉書po《雷神索爾》裸體海報 女粉暴動男粉喊太雙標
最新一集漫威電影《雷神索爾：愛與雷霆》將在7月6日在台灣上映，從日前釋出的預告片看到不少亮點，「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾化身骨瘦如柴超陰森大反派「屠神者格爾」、奧斯卡影帝羅素克洛也化身胖胖的「天神宙斯」，還在預告中搞笑用彈指神功扒光索爾的衣服（預告1分55秒處），看到全裸的索爾，在場女神全昏倒了。
秀泰影城為了宣傳電影，日前在臉書貼出「索爾正面高清圖」，帥氣的臉龐精實的肌肉，全裸的身上只裹了一塊若隱若現的布條，短短兩天就獲得上萬人按讚。
女網友暴動，「那塊布給我拿開」、「為什麼有布條」、「這一小片擋得住？當大家沒在看娛樂新聞」、「宙斯竟然沒有彈乾淨」、「最好看電影的時候會送這樣的海報哦」、「好害羞喔...存下來當桌布」、「雷神之槌被遮到了啦」、「有人也一直放大嗎」。
也有網友在Ｄcard發文，認為影城做法太過分，「把電影主角po至粉絲專頁，供幾萬人意淫，然後一堆看個肌肉就興奮的，到人家的文章底下打性騷擾的留言，這些人能否有點同理心，如果今天是自己的男友被po上去噁，明明只是想工作拍照，突然發現自己的照片被修圖，又看一堆噁心的留言會有多驚恐」。
有網友有同感，「我替索爾感到不舒服，你們怎麼可以這樣留言，索爾他也不是自願被畫成這樣的啊」。有人認為雙標，「女生-欣賞，男生-意淫」、「這個時候女權都不見了」、「今天性別互換一下，下面的留言通通準備被公審噁男」。
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