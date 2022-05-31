爸爸送6間房...他只會這1件事 網笑：太有上進心了

許多富二代、有錢人的孩子，不僅能在優渥的環境下長大，甚至還能繼承家中龐大的財產，讓人十分羨慕。一名男網友透露自己身邊就有客戶繼承爸爸的六間房，除了留下一棟自住、一棟投資開手搖飲店面外，剩下四棟都租出去，不禁好奇「這樣他算有上進心嗎？」，掀起網友討論。

原PO在PTT以「只會收租的房東兒子算有上進心嗎？」為題，表示自己認識一名客戶，「他爸留下六間房給他，他拿一棟自住，一棟店面拿來開茶魔，剩下的就通通租給人家」，還補充說那些房子都離學區很近，還蠻好租出去的，等於其餘的5棟房子都能透過收租賺取收入，於是問道這樣的生活方式「算有上進心嗎」？

不少網友看了十分羨慕，紛紛表示「太有上進心了」、「算，沒敗光家產就保底60分」、「當然有啊！一直有錢進來就是上進」、「租金可以持續漲就是有上進心」、「有自己開店算是有生產了吧」、「對經濟學家來說，他對社會非常有貢獻」、「人家開飲料店還管四間房，很辛苦好嗎」、「還願意自己創業，很上進好嗎！不然每個月收租就能躺到老了」。