哪種粽子料最不能接受？ 網激戰「看到這兩種想直接丟掉」

端午節即將來到，大家喜歡什麼樣的粽子口味也是每年的熱門話題。最近便有網友在PTT發文《哪種料的粽子你會直接丟掉？》詢問網友最不能接受的粽子配料「我們自己買粽子可以挑自己喜歡的，但端午節一定很多親朋好友送來送去，你收到哪種料的粽子會直接丟掉？」也引發網友熱烈討論。

最多人提到的食材是「栗子」，「栗子衝突的甜味和口感，很失敗」、「栗子超噁超不搭」、「栗子煮不好的很難吃」；還有「花生」，「花生真的煩，最討厭飯裡加一堆其他穀類」、「花生無法，不想要這種破壞口感的東西」、「花生可以讓一個美味的粽子從90分降到0」。

除此之外，許多人提到的還有「蛋黃」、「菜脯」、「肥肉」、「芋頭」...等等。也有人趁機偷戰每年都會有的「南部粽北部粽」大戰。「不吃鼻涕粽」、「油飯攤平就好硬要捏成立體的」、「油飯包個葉子說是粽子，看到會暴怒」、「假裝自己高級貨塞一堆神奇料的」。