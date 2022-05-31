他質疑外送員車牌全塗黑別有居心 網勸：這被檢舉罰更多

如今外送平台興起，大街上隨處可見外送員的身影，一名網友卻爆料，看見外送員的機車車牌整塊塗黑，他懷疑此舉用意並不單純，網友們見狀也奉勸外送員，塗改車牌一經檢舉反倒得不償失。

一名男網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，近日他看到一名外送員騎著車牌被塗黑的機車，不解弄成這樣到底目的何在，他還附上一張照片佐證，「一開始我還以為我看錯，以為沒掛車牌」，因此他質疑此舉是為了規避罰則。

許多網友也與原po持有相同看法，「怕違規被檢舉」、「超速就沒法拍」、「因為很容易取餐或送餐時被檢舉啊」、「因為被檢舉一次，今天一整天就白跑了吧」、「噴成這樣，警察更想抓吧」、「很明顯吧，何必呢？」。

但有網友站出來為外送員平反，指出許多機車族也會如此，「很多人車牌怕被拍因為他亂停，有用布料、塗黑、用膠帶貼、噴反光漆、還有電動車牌的，樣樣都有，一般正常的外送都很守規矩的」。

根據「道路交通管理處罰條例」第13條規定，汽、機車於行駛期間，如果車牌被駕駛人遮蔽導致無法辨識，駕駛人會被處以新台幣2,400到4,800元的罰鍰，該名外送員此舉顯然已經違規，若被檢舉也只能認栽。