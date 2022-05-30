誤以為買到便宜荔枝 他後悔：梗又粗又長都一起秤重了
荔枝的產季即將來臨，而產期剛開始的時候，價錢往往會比較高。一名男網友日前在網路發文，表示自己到菜市場買到便宜的荔枝，但事後才發現荔枝的梗又粗又長，才驚覺自己其實買貴了，而貼文底下也掀起討論。
一名男網友日前在臉書「爆怨公社」發文表示，「人生的日常也太美好，菜市場的老闆您也太會做生意了吧，逛了5攤賣荔枝的，也從190元1斤、178元1斤、158元1斤、148元1斤，逛到您這138元1斤，您最便宜，您對我最好了」。
而原PO事後才發現，買回家的荔枝梗又粗又長，而且又是秤斤賣的，才驚覺自己好像反而買貴了，直呼「這個梗也太粗太長了吧，花了200元全部總共32顆荔枝，心好累」。
貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「現在不是入場的時機，太貴了」、「貪小便宜的後果」、「這跟香蕉一樣，賣比較便宜的，頭柄都特別大」、「貴的時候我不會買，產期剛開始，還有很久的時間可以吃」、「任何事物秉持一句話，一分錢一分貨」。
另外，也有不少網友分享自身慘痛經驗，「沒給你葉子已經很好了，上禮拜去大樹買1斤150，買個2斤+樹枝含葉子，可以裝滿整袋袋子」、「我買過便宜的，看起來很漂亮，結果回家吃，發現帶枝扒開有蟲的佔3分之1，也遇過便宜的卻沒有濃郁的玉荷包香氣，也沒有酸甜的味道」。
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