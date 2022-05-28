媽媽裝消毒水帶出門 她「一噴超怪」知真相怒罵：有病喔

有網友近期在臉書分享朋友經歷，朋友向她抱怨稱，媽媽給了她一瓶消毒水，未料帶出門後，發現噴出來的液體根本沒有酒精，反而像水一樣，事後向媽媽詢問後，發現所謂的消毒水，竟然是符水，令她氣得大罵「有病喔」，而貼文一出後，立刻引起網友熱議，甚至還有人分享類似經驗。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，從她與友人的對話紀錄可見，友人不斷向她抱怨媽媽的奇葩事蹟，友人表示，媽媽前幾周裝了一瓶消毒水，讓她帶出門，原本以為是酒精，但出門使用後發現內容物似乎就是一般的水，原本以為是酒精放太久揮發掉。

友人返家詢問媽媽，為什麼消毒水與一般水差不多，而媽媽竟然說內容物是符水，令她當場崩潰質問媽媽「有病喔？消毒不用酒精，用符水？」，而原PO見到友人經歷，也哭笑不得，分享稱「太好笑，不能只有我看到，號稱能消毒的符水」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「用喝的保證以後再也不痛不癢了」、「隨時幫人祭改」、「可以酒精+符水，雙重功效啊」、「有用啦！好兄弟無法近身」、「這是算魔法攻擊，你不懂啦」、「能喝能泡能擦能噴的萬用符水」、「通常這個要三餐飯後喝才有用喔」。

其中有網友也分享家中長輩的類似作法，「我媽跟我說聞熏香可以消毒外在的空氣」、「我婆婆說喝符水喉嚨就不痛了，可以睡一夜好眠不咳」。