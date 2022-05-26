她好心幫撥粉塵驚覺是「玻璃纖維」 網曝解法不再搔癢難耐

玻璃纖維應用在生活各處，例如紡織品、防水材料等，卻可能對人體產生危害。日前網友在「爆怨公社」發文提到，日前她和水電師傅出門工作，看見師傅身上有粉塵，好心幫忙拍掉才發現那是玻璃纖維，讓她手臂奇癢無比。

網友發文提到，日前她和水電師傅一起去裝碳纖板，她發現師傅身上都是粉塵，告訴師傅後，對方說「快點幫我拍掉啊還看」，原PO伸手撥去，驚覺粉塵居然化掉了。師傅這才告知她，「拍謝忘記跟妳說這是玻璃纖維了，不能用手拍，等一下妳手會很癢，回去要用熱水洗。」

原PO聽到非常傻眼，問師傅怎麼不早說，對方還說：「沒事啦！妳那個還是陳年的玻璃纖維，妳沒被新鮮的刺過，那個一下去直接癢爆！」，這讓她氣得發文爆怨。許多網友分享，「用熱水一直沖，讓毛細孔放大，沖出來」、「真的，新的更癢，晚上要洗熱水讓毛細孔放大」。不過也有部分網友提出不同看法，「應該是先沖冷水洗掉表面上的棉屑，再洗熱水澡，沒記錯的話」。

另外許多網友分享防範措施，「施工之前塗抹凡士林，洗完澡會癢可以用透明膠帶黏」、「陳年的我中過…癢了一個禮拜…手都快爛了⋯」、「我是洗完澡馬上擦過敏藥膏塗抹隔天馬上好，因為你已抓到表面毛細孔受傷了，當你沒擦藥身上還是會刺刺癢癢的，穿長袖衣更是刺癢，我上班有時碰到手就一定是這樣方式處理好的，各位也可以試試」。

「玻璃纖維」是由許多極細的玻璃的纖維所組成的材料，應用在生活中隨處可見的地方，隔熱、隔音設備、汽機車零件等，若接觸到皮膚會造成刺激不適，引發瘙癢、接觸性皮炎、結膜炎和角膜炎或其它過敏反應，長期吸入懸浮玻璃纖維的空氣，可能會對肺部、眼睛造成危害。