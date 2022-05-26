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他怨旅伴常待飯店休息「浪費時間」 網反抨擊：事後意見很多

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨，邀他出遊的旅伴長時間待在飯店裡休息，讓他覺得浪費時間。示意圖／ingimage
有網友抱怨，邀他出遊的旅伴長時間待在飯店裡休息，讓他覺得浪費時間。示意圖／ingimage

「完全是在浪費時間」，日前有網友抱怨，他與另2位朋友一同出遊，但他們不但晚上7點就早早回飯店休息，隔日也是待到11點退房才出門，讓他直呼「以後約我，再也不和他們出去了」。

原PO在PTT發文表示，當初是朋友邀請他一起出遊，因此他對行程沒有太多意見，直到當天晚上7點眾人吃完飯開始返程時，他開始覺得傻眼，「晚上明明還有地方可以看夜景」，隔天眾人也是待到退房時間才出門，「11點出門找個地方12點吃飯，等於第二天只有從下午才開始玩而已，明明一個大白天可以多安排一個很棒的行程」，因此決定下次不再和他們出遊。

貼文一出，有網友覺得原PO打臉自己，「你明明意見一堆」、「說沒意見結果私底下意見最多」、「啊你不是沒意見？意見一堆還在沒意見，裝好人喔」、「你想要有行程但又說沒意見，事後再來抱怨，你比你旅伴還雷」。

也有網友認為每人偏好的行程本就不同，「我反而很不喜歡把行程塞好塞滿的旅程，而且房間也喜歡訂好一點的」、「只能說你們出遊的目的不一樣」、「每個人出遊想要獲得的放鬆不一樣，只能說你們不適合」、「我也是偏向前面那種能多跑幾個景點就多跑幾個的人，但很多人花錢出門是為了要放鬆，不是為了要趕趕趕，平常生活都已經夠趕了，放假出門玩就要放空」。

PTT

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