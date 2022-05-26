快訊

男童家中沒電腦帶弟去圖書館遠距上課 館員「1舉動」被讚爆：好暖

單方面證實「接收」惹怒華夏科大 台科大道歉「盼獲諒解」

張宇驚爆太太蕭十一郎「呼吸困難」 緊急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前員工親揭火鍋店噁心內幕 勸網友菜盤統統丟進去煮

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

熱氣騰騰的火鍋是許多人聚餐的首選，不過近日一名火鍋店前員工卻在網上揭露，她曾打工的火鍋店都把食材「重複利用」，讓她忍不住發文呼籲網友們不要剩下任何食材，此文引來許多網友驚呼實在太噁，以後不敢再吃火鍋了。

一名自稱是火鍋店前員工的女網友在Dcard發文，奉勸大家如果去火鍋店用餐，即使菜盤裡有不吃的食材，也要全部丟下去煮，她直言背後原因是，「因為我們店會回收，超噁！」，原po無奈表示，還沒進餐飲業前完全不知道這一內幕，自從她發現後都會將不吃的料也通通丟下去煮，以防不肖業者重新擺盤上桌。

據她描述，以往打工輪到自己整理桌子時，都會趁店長不注意把沒吃完的食材丟掉，但有一次當她正要把剩下的芋頭倒進垃圾桶時被店長發現，店長還謊稱要幫忙拿去丟在廚餘桶，實際上卻是拿進內場回收再利用。

其他店家的員工也相繼跳出來分享類似經歷，「我16歲打工的火鍋店也是這樣回收客人沒下鍋的食材，金針菇、青江菜好幾桌剩的湊成一把，鳥蛋、酸菜、板豆腐餃類直接移到菜盤」、「做過台北有名的火鍋店也是肉盤菜盤都回收，後來只要朋友說要去吃都會去勸他不要」、「我之前打工的店會回收甜點的塑膠湯匙，用熱水泡一泡加一點洗碗精繼續用」。

網友們對此感到震驚不已，「我看了什麼？ 所以我一年四季吃鍋的口號其實是一年四季吃廚餘嗎？」、「現在疫情期間還繼續這樣做？」、「連洗都不洗？！我要吐了」、「被這麼一說都不敢吃了何況丟下去煮」、「太噁心了吧」。

不過也有網友澄清，並非所有店家都是如此，「我以前在火鍋店打工的時候，老闆是讓我們把客人吃剩的食材通通放到鍋裡後，再一起拿進廚房丟掉」、「不是每家都這樣喔，以前在某家連鎖火鍋店內場上班，客人吃剩的菜盤我們一律丟掉」、「我之前上班的火鍋店是如果客人沒吃完但是是完整的話，是員工自己吃哦」。

火鍋 餐飲業 廚餘 Dcard

延伸閱讀

好市多奇異果開箱驚見一物「16倍送」 網笑翻：買到水果界好寶寶

速食店「尷尬潛規則」曝光 民眾心酸：虧我那麼認真配合

鰻魚丼飯一吃竟見「螺絲」 網喊：一定是螺絲鬆了

網紅搭機酒灑全身 公然脫丁字褲高舉到風口吹乾

相關新聞

前員工親揭火鍋店噁心內幕 勸網友菜盤統統丟進去煮

熱氣騰騰的火鍋是許多人聚餐的首選，不過近日一名火鍋店前員工卻在網上揭露，她曾打工的火鍋店都把食材「重複利用」，讓她忍不住發文呼籲網友們不要剩下任何食材，此文引來許多網友驚呼實在太噁，以後不敢再吃火鍋了。

她確診出現頭皮發麻「以為要中風」 網警告解隔離還沒好要小心

頭痛、喉嚨痛、肌肉酸痛等症狀是確診Omicron的常見病徵，但陸續有民眾出現非典型症狀，一名確診就發現自己確診後突然頭皮發麻到無法入睡，上網一問才驚覺，原來許多確診者也有類似狀況。

旅館乾不乾淨從哪觀察？ 網曝關鍵：放水下去就知道

不論是出遊或出差，旅館的選擇都至關重要。日前一名男網友發文詢問，究竟旅館的乾淨與否，可以從哪些地方觀察，而貼文底下也掀起討論。

宜蘭女到好市多爽買找嘸車鑰匙 員工暖舉2萬人狂讚：要記嘉獎

美式賣場好市多商品種類多，加上又常有優惠活動，讓顧客滿意到一去再去。近日有一名宜蘭女子到汐止好市多購物，沒想到買了滿滿一車準備回家時，發現車鑰匙竟然不見了，心急如焚的她不斷地找都找不到，也已經過了營業時間，沒想到店員的舉動，讓她感到超暖心，更是讓2萬多網友大讚不已。

媽崩潰「防疫做好做滿孩子仍確診」 網安慰：病毒防不勝防

本土疫情持續升溫，也越來越多學校改採遠距授課，家長們無不積極幫孩子準備防疫用品，為的就是避免寶貝孩子染疫，但日前有一位媽媽發文表示，她努力降低孩子的染疫風險，孩子卻PCR採檢陽性，讓她難過表示「看到孩子發燒，我真的很心疼」。

除濕機這樣用超母湯！注意「1不2要」原則防祝融上門

台灣進入梅雨季，隨著鋒面逐漸接近，各地降雨機率增加，氣象局更示意周六前是「梅雨旺盛期」，讓不少家庭搬出除濕機備戰。為避免民眾錯誤使用機器導致短路起火風險，台電電力粉絲團特別整理「1不2要」提醒大家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。