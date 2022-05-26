前員工親揭火鍋店噁心內幕 勸網友菜盤統統丟進去煮

熱氣騰騰的火鍋是許多人聚餐的首選，不過近日一名火鍋店前員工卻在網上揭露，她曾打工的火鍋店都把食材「重複利用」，讓她忍不住發文呼籲網友們不要剩下任何食材，此文引來許多網友驚呼實在太噁，以後不敢再吃火鍋了。

一名自稱是火鍋店前員工的女網友在Dcard上發文，奉勸大家如果去火鍋店用餐，即使菜盤裡有不吃的食材，也要全部丟下去煮，她直言背後原因是，「因為我們店會回收，超噁！」，原po無奈表示，還沒進餐飲業前完全不知道這一內幕，自從她發現後都會將不吃的料也通通丟下去煮，以防不肖業者重新擺盤上桌。

據她描述，以往打工輪到自己整理桌子時，都會趁店長不注意把沒吃完的食材丟掉，但有一次當她正要把剩下的芋頭倒進垃圾桶時被店長發現，店長還謊稱要幫忙拿去丟在廚餘桶，實際上卻是拿進內場回收再利用。

其他店家的員工也相繼跳出來分享類似經歷，「我16歲打工的火鍋店也是這樣回收客人沒下鍋的食材，金針菇、青江菜好幾桌剩的湊成一把，鳥蛋、酸菜、板豆腐餃類直接移到菜盤」、「做過台北有名的火鍋店也是肉盤菜盤都回收，後來只要朋友說要去吃都會去勸他不要」、「我之前打工的店會回收甜點的塑膠湯匙，用熱水泡一泡加一點洗碗精繼續用」。

網友們對此感到震驚不已，「我看了什麼？ 所以我一年四季吃鍋的口號其實是一年四季吃廚餘嗎？」、「現在疫情期間還繼續這樣做？」、「連洗都不洗？！我要吐了」、「被這麼一說都不敢吃了何況丟下去煮」、「太噁心了吧」。

不過也有網友澄清，並非所有店家都是如此，「我以前在火鍋店打工的時候，老闆是讓我們把客人吃剩的食材通通放到鍋裡後，再一起拿進廚房丟掉」、「不是每家都這樣喔，以前在某家連鎖火鍋店內場上班，客人吃剩的菜盤我們一律丟掉」、「我之前上班的火鍋店是如果客人沒吃完但是是完整的話，是員工自己吃哦」。