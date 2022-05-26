快訊

2022《遠見》縣市長滿意度調查 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

指揮中心惹醫護眾怒：放寬新冠專責病房「護病比」錯了嗎？

南開科大證實將「捐」給暨大 雙方商討併校中

她確診出現頭皮發麻「以為要中風」 網警告解隔離還沒好要小心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名確診者出現頭皮發麻症狀，甚至麻到無法入眠。示意圖／ingimage
一名確診者出現頭皮發麻症狀，甚至麻到無法入眠。示意圖／ingimage

頭痛、喉嚨痛、肌肉酸痛等症狀是確診Omicron的常見病徵，但陸續有民眾出現非典型症狀，一名確診就發現自己確診後突然頭皮發麻到無法入睡，上網一問才驚覺，原來許多確診者也有類似狀況。

一名確診者在臉書社團「確診者有話要說」上透露，確診後出現「頭皮發麻」的症狀，她描述，「從下午睡醒開始，感覺頭皮一直麻麻的，而且都持續著，導致現在也睡不著」，此症狀令她十分擔憂，且不確定是染疫導致還是另有原因，於是上網詢問其他確診者是否有相同症狀。

不少網友表示確診時確實曾出現發麻症狀，「我有！跟妳一樣，我也正在納悶為什麼會有這個症狀」、「我染疫時也有這問題，我臉跟手腳也都會很麻，麻了五天」、「我確診前四天有手麻，麻到沒知覺的那種，第五天就沒了」、「我也會耶，但我是在前側腰，只要微微彎曲就感覺麻麻的」，一些網友也表示，發麻之後手一碰到水還會發皺，但是過幾天就好了。

雖然症狀通常不會持續太久，但有確診者提醒，她曾趁醫院關懷專線來電時告知有這種症狀，對方回覆如果解隔離後症狀依舊，可能要去看腦神經科。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron

延伸閱讀

染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

她排快篩卻誤入烤鴨隊伍 網笑翻：沒聞到香味應該是確診了

確診後公司寄防疫包關心 網羨：別人的老闆總不會讓人失望

家長燒聲、頭痛「整組壞掉」 醫師秒懂：這情況比快篩陽機率高

相關新聞

她確診出現頭皮發麻「以為要中風」 網警告解隔離還沒好要小心

頭痛、喉嚨痛、肌肉酸痛等症狀是確診Omicron的常見病徵，但陸續有民眾出現非典型症狀，一名確診就發現自己確診後突然頭皮發麻到無法入睡，上網一問才驚覺，原來許多確診者也有類似狀況。

旅館乾不乾淨從哪觀察？ 網曝關鍵：放水下去就知道

不論是出遊或出差，旅館的選擇都至關重要。日前一名男網友發文詢問，究竟旅館的乾淨與否，可以從哪些地方觀察，而貼文底下也掀起討論。

宜蘭女到好市多爽買找嘸車鑰匙 員工暖舉2萬人狂讚：要記嘉獎

美式賣場好市多商品種類多，加上又常有優惠活動，讓顧客滿意到一去再去。近日有一名宜蘭女子到汐止好市多購物，沒想到買了滿滿一車準備回家時，發現車鑰匙竟然不見了，心急如焚的她不斷地找都找不到，也已經過了營業時間，沒想到店員的舉動，讓她感到超暖心，更是讓2萬多網友大讚不已。

媽崩潰「防疫做好做滿孩子仍確診」 網安慰：病毒防不勝防

本土疫情持續升溫，也越來越多學校改採遠距授課，家長們無不積極幫孩子準備防疫用品，為的就是避免寶貝孩子染疫，但日前有一位媽媽發文表示，她努力降低孩子的染疫風險，孩子卻PCR採檢陽性，讓她難過表示「看到孩子發燒，我真的很心疼」。

除濕機這樣用超母湯！注意「1不2要」原則防祝融上門

台灣進入梅雨季，隨著鋒面逐漸接近，各地降雨機率增加，氣象局更示意周六前是「梅雨旺盛期」，讓不少家庭搬出除濕機備戰。為避免民眾錯誤使用機器導致短路起火風險，台電電力粉絲團特別整理「1不2要」提醒大家。

「滿腔熱血變一坨屎」 護理師高喊離職：終於可以上廁所

新冠肺炎疫情爆發至今已2年多，身處抗疫第一線的醫護，多數是咬牙硬撐、燃燒自己，但也有人選擇離職。一名護理師就感嘆「護理真的是吃得苦中苦，方為人下人」，不僅滿腔熱血已被磨光，主管的話也讓人心寒，因此決定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。