她確診出現頭皮發麻「以為要中風」 網警告解隔離還沒好要小心

頭痛、喉嚨痛、肌肉酸痛等症狀是確診Omicron的常見病徵，但陸續有民眾出現非典型症狀，一名確診就發現自己確診後突然頭皮發麻到無法入睡，上網一問才驚覺，原來許多確診者也有類似狀況。

一名確診者在臉書社團「確診者有話要說」上透露，確診後出現「頭皮發麻」的症狀，她描述，「從下午睡醒開始，感覺頭皮一直麻麻的，而且都持續著，導致現在也睡不著」，此症狀令她十分擔憂，且不確定是染疫導致還是另有原因，於是上網詢問其他確診者是否有相同症狀。

不少網友表示確診時確實曾出現發麻症狀，「我有！跟妳一樣，我也正在納悶為什麼會有這個症狀」、「我染疫時也有這問題，我臉跟手腳也都會很麻，麻了五天」、「我確診前四天有手麻，麻到沒知覺的那種，第五天就沒了」、「我也會耶，但我是在前側腰，只要微微彎曲就感覺麻麻的」，一些網友也表示，發麻之後手一碰到水還會發皺，但是過幾天就好了。

雖然症狀通常不會持續太久，但有確診者提醒，她曾趁醫院關懷專線來電時告知有這種症狀，對方回覆如果解隔離後症狀依舊，可能要去看腦神經科。