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媽崩潰「防疫做好做滿孩子仍確診」 網安慰：病毒防不勝防

聯合新聞網／ 綜合報導
一位媽媽表示，自己努力做足防疫工作，也幫孩子請防疫假，但小孩仍舊染疫。照片為示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照片
一位媽媽表示，自己努力做足防疫工作，也幫孩子請防疫假，但小孩仍舊染疫。照片為示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照片

本土疫情持續升溫，也越來越多學校改採遠距授課，家長們無不積極幫孩子準備防疫用品，為的就是避免寶貝孩子染疫，但日前有一位媽媽發文表示，她努力降低孩子的染疫風險，孩子卻PCR採檢陽性，讓她難過表示「看到孩子發燒，我真的很心疼」。

一位媽媽在「爆料公社」發文表示，在疫情爆發初期，她毫不考慮就幫小孩請假，成為全校第一個請防疫假的家長，她直接告訴老師「我不敢賭，小孩課業可以補，但健康不能補」，而且娘家媽媽還可以幫忙帶孩子，讓她覺得自己很幸運。

為了防範孩子染疫，原PO家庭從4月開始就不在外面用餐，回到家整套衣服換洗消毒、漂白水拖地拖得比任何人勤快，先生第一個確診後，他們也盡快做好隔離，而且慶幸先生確診前幾天沒有跟小孩有接觸，這兩天原PO也跟著居家隔離，一人一間連酒精都快用完。

不過，原PO難過透露「這波疫情狠狠打了我們一巴掌，我媽媽一早說小孩發燒，我立刻嚇醒趕快幫他快篩，看到兩條線我真的腿都要軟了！很可笑的是，小孩這一個多月第一次踏出門居然就是要去醫院做PCR！有一種所有努力所有堅持都白費的感覺，無力感好重...我們到底哪一步錯了？沒有群聚不敢出門玩，該做的都做了，連在家裡都要小孩戴著口罩，看到小孩發燒不舒服，我真的很心疼！」

對此，許多網友安慰她「我們家也是做得很齊全，但是小孩在學校跟同學染疫我們也沒辦法，一個學校同學確診，我家全都跟著染疫，讓我們也很納悶！」、「這麼勤快還是確診了，拍拍」、「所以正常生活就可以了！因為大人一樣會出門一樣會帶病毒回家」、「防不勝防，不要自責！我有一個家長也是幫孩子請防疫假好長的時間，但因爸爸工作關係確診所以全家跟著確診，所以這不是個案，祝您們早日康復、保重！」、「只能說病毒就是無所不在，很多人應該也是莫名奇妙確診，與其一直檢討倒不如趕快增加自己的免疫力跟抵抗力，心情放輕鬆的面對生活」。

發燒 疫情 居家隔離

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