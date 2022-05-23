便當店一口氣連漲兩波 網怒嗆「經濟20年最好」：年年漲變月月漲

物價到底漲多兇？一名網友在PTT發文分享兩張菜單，這兩張菜單同屬一家便當店，但仔細看可以發現這兩張菜單的價格適用日期分別是5月9日和6月6日，原PO表示這家店在5月9日貼公告宣布漲價，沒想到不到一個月竟然又再漲價一次，多數品項都齊漲5元，最貴的蔥爆牛肉飯也漲到了110元。

原PO坦言看到菜單一口氣連漲兩波讓他「嚇到吃手手」，發言調侃道，建議老闆直接做電子看板，直接更新不用再印新菜單了，甚至直接不標價格，都寫「時價」更省事，「有沒有經濟四百年最好，一個月漲一次價格的八卦？」

文章曝光後，網友們紛紛留言狂嘆「原物料猛漲，通膨真的太嚴重」、「已經從年年漲變成月月漲了」、「20年經濟最好，1次漲不夠就漲2次，歡喜買～」、「以前吃不飽還可以吃第二個，現在已經沒辦法了」、「原物料真的一直漲啊，每次進貨廠商都拿調漲單過來」、「油菜雙漲啊～還會再漲的，抓穩了！」

也有人留言開酸「你要自立自強啊！」、「可以先All-in便當股」、「別緊張，8、9月附近還會漲一次」、「賣太便宜是怕你囤貨」、「嫌吃一天三餐太貴，你可以三天吃一餐啊～」、「房東要吃飯啊」。