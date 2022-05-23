快訊

確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

便當店一口氣連漲兩波 網怒嗆「經濟20年最好」：年年漲變月月漲

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享某家便當店一個月內猛漲2次，讓他直呼誇張。 圖擷自PTT
網友分享某家便當店一個月內猛漲2次，讓他直呼誇張。 圖擷自PTT

物價到底漲多兇？一名網友在PTT發文分享兩張菜單，這兩張菜單同屬一家便當店，但仔細看可以發現這兩張菜單的價格適用日期分別是5月9日和6月6日，原PO表示這家店在5月9日貼公告宣布漲價，沒想到不到一個月竟然又再漲價一次，多數品項都齊漲5元，最貴的蔥爆牛肉飯也漲到了110元。

原PO坦言看到菜單一口氣連漲兩波讓他「嚇到吃手手」，發言調侃道，建議老闆直接做電子看板，直接更新不用再印新菜單了，甚至直接不標價格，都寫「時價」更省事，「有沒有經濟四百年最好，一個月漲一次價格的八卦？」

文章曝光後，網友們紛紛留言狂嘆「原物料猛漲，通膨真的太嚴重」、「已經從年年漲變成月月漲了」、「20年經濟最好，1次漲不夠就漲2次，歡喜買～」、「以前吃不飽還可以吃第二個，現在已經沒辦法了」、「原物料真的一直漲啊，每次進貨廠商都拿調漲單過來」、「油菜雙漲啊～還會再漲的，抓穩了！」

也有人留言開酸「你要自立自強啊！」、「可以先All-in便當股」、「別緊張，8、9月附近還會漲一次」、「賣太便宜是怕你囤貨」、「嫌吃一天三餐太貴，你可以三天吃一餐啊～」、「房東要吃飯啊」。

PTT 通膨 漲價

延伸閱讀

25歲女偶像突宣布「下海拍AV」粉絲嚇壞 本人親回：想嘗試感興趣的事

被家人鬧鐘吵醒超不爽？原來不起床也可以隔空幫對方關鬧鐘

業者行銷「憲法賦予不穿褲投票權利」 澳洲人真半裸投票害小編哭了：一群瘋子

比爾蓋茲自爆是三星手機用戶 不挺自家微軟手機原因曝光

相關新聞

便當店一口氣連漲兩波 網怒嗆「經濟20年最好」：年年漲變月月漲

物價到底漲多兇？一名網友在PTT發文分享兩張菜單，這兩張菜單同屬一家便當店，但仔細看可以發現這兩張菜單的價格適用日期分別是5月9日和6月6日，原PO表示這家店在5月9日貼公告宣布漲價，沒想到不到一個月

速食店「尷尬潛規則」曝光 民眾心酸：虧我那麼認真配合

速食連鎖店麥當勞受到許多民眾歡迎，不過有一名網友最近表示，他發現麥當勞的一般垃圾與資源回收的垃圾桶是同一個，讓他十分震驚，「我分類的意義是什麼？」

確診請管理員幫忙拿外送 反被回這句她傻眼：出事誰負責？

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心日前表示，「快篩陽性等於確診」，日前有位網友指出，她確診在租屋處隔離7天，不能出門的日子都請外送員送餐，再讓大樓管理員拿上來，沒想到在隔離的最後一天時，管理員卻告訴她「現在已經跟病毒共存了，要自己下來拿餐點」。

他住院拒用「公狗用」便盆 護士一句話卻讓他瞬間糗大

對於行動不方便或長期臥床的病患、長者來說，「床上便盆」可以幫助他們直接在床上如廁，但近日有一名網友透露，他在住院期間需要使用便盆，護士卻拿來一個寫著「公狗」的便盆給他，他要求換成「人用的」，不料護士一句話就讓他瞬間後悔。

歧視機車族？稱須禮讓小客車 百萬網紅怒轟北市交通局「耍官威」

頻道以講述歷史成名的百萬訂閱YouTuber「cheap」，日前接受北市交通局（以下簡稱交通局）的業配邀約，希望藉影片宣導正確用路人觀念，維護機車族安全...

台灣六年來最有感改變是什麼？ 這2點讓人民感嘆：一去不回

近幾年，不管是全球或台灣都發生許多變動，包含俄烏戰爭與新冠疫情等，有一名網友就好奇，人民在過去這六年來，最有感的事情是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。