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道路限速驚見「2數字綜合體」駕駛傻眼 網笑：請自主應變

聯合新聞網／ 綜合報導
路上標示的限速數字讓駕駛相當疑惑，不知道要開50還是90。 圖／爆廢公社二館
路上標示的限速數字讓駕駛相當疑惑，不知道要開50還是90。 圖／爆廢公社二館

一般道路上如果有限速，會在地面標示提醒駕駛人勿超速。不過近日有網友在路上看到了一個匪夷所思的限速標示，數字像是50劃掉後改成90，讓人無法一眼辨識，網友看完也笑翻熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，寫著「那麼現在該開40／50還是90…」，可見照片內的地面上，有一個用黃色標示的限速數字，但是像是原本寫著50後來被改掉成90，讓他超級疑惑，不知道該開多少才好。

貼文一出馬上引起網友熱議，不少人開玩笑回「都錯了，是叫你GO」、「這是叫你油門催落去」、「請自主應變」、「Gogoro 的專屬道路」、「不要讓數字限制了你」。

也有人說，「估計畫線的已經沒工作了，淒涼～」、「這個驗收也能過，真是奇耙」、「90？你確定台灣這種地方的平面道路有可能叫你開這個速度嗎」、「接到罰單就知道多少」。

有在地人說，這條路位於是新北市五股區五工六路，往前的最高限速都是50公里，推測有被更改過，但是沒有刮除完全又畫上去，所以才會看起來像「90」。

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