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確診男爽拆「兩倍關懷箱」接來電糗了 網傻眼：難怪收不到

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市確診男收到兩份關懷箱，但拆開吃過後才被告知要把剩下的退回，讓他很傻眼。 圖／爆廢公社
新北市確診男收到兩份關懷箱，但拆開吃過後才被告知要把剩下的退回，讓他很傻眼。 圖／爆廢公社

確診者在家隔離時，會收到由地方市府給予的關懷包，但不少人抱怨居家隔離書和關懷包很慢才來，甚至有人是隔離結束後才收到東西。新北市有一名男子卻跟大家情況很不一樣，他確診隔離期間收到了「加倍關懷箱」，結果兩箱都拆封用過後，接到來電詢問「能退回嗎？」，讓他相當傻眼。

男子在臉書「爆廢公社」發文說，他因為在家隔離所以收到了新北市的關懷箱，不過不是大家認知的一箱，他拿到了兩箱，沒想到過了三天後，突然接到了來電，詢問他是不是收到「兩箱關懷箱」，男子回答「是喔！」。

對方表示同仁重複按到訂單，接著詢問男子是否兩箱都拆封了，男子表示都拆了，也吃了一些，沒想到這時對方竟表示，「呃...能麻煩您把用不到的、未拆封的裝箱退回給我們嗎？我們再請貨運去收」，男子回答可以，不過當下其實相當傻眼，直呼「真實發生在小弟身上，瞎瞎瞎只有瞎沒有最瞎」。

其他人看了也紛紛回應，「確診者碰過他們還要回收？也太扯了」、「台南市的我已經7天後出關，還沒收到關懷箱」、「南部的衛生所還請妳自己去領！X，都被隔離了怎麼出去領」、「沒有比較沒有傷害」、「我今天收到12支快篩」。

不過也有人認為，「不知道就算了，知道不屬於自己的東西，而且是這種物資，我不好意思用耶」、「可以理解，因有造冊，他們不能亂決定能不能多給！不然，到時候上頭的可能會懲處他們或是怎樣之類的吧！衛生局催我多拿一支快篩就催很久，還要我備註是還什麼時段給的快篩」。

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