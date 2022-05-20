等捷運遇假咳阿伯 她主動換位還遭嗆：妳早知道就去別的地方

疫情期間出門在外做好自身防疫很重要，一名女網友發文表示，在等捷運時遇到一位假咳嗽的阿伯，由於不是第一次遇到這種狀況，為保護自己，她移動到旁邊等待。沒想到阿伯居然對她說：「妳早知道就去別的地方就好」讓她相當無奈。

網友在「爆怨2公社」發文提到，她在等捷運時剛好站在第一個位置，有位阿伯站在她旁邊開始假咳嗽。由於原PO並非第一次遇到這種狀況，基於現在疫情嚴重，真的不曉得誰有確診，再加上不想和對方吵，她便主動移到其他地方排隊。

那位阿伯居然對她說「妳早知道就去別的地方就好」，這舉動讓她非常傻眼，發文表示「那個地方是被他買下來了嗎？」更在貼文怒嗆「打從疫情大爆發，捷運上非正常人類怎麼也跟著爆發？」

對於阿伯假咳搶佔排隊位置，許多網友留言回應，「總有人愛擠在門前，就算不是排在第一個，當車進站時，就會像是怕座位會被搶光坐不到一樣…往門口擠，將前面的人視若無睹！」、「遇到這種我不會讓，只會請他站遠一點⋯前幾天等公車時也才遇過一個，疑似假裝看公車路線然後就順理成章排到第一個，我就用雨傘戳他一下，指著最後排（說）『去排隊！』」、「妳也咳兩聲，看誰比較毒」。