平時把弟弟當空氣 一到報稅季「月光族哥哥」突然認親

民眾報稅傷荷包也可能引起家庭紛爭？前陣子傳出一名丈夫報稅後才發現妻子偷偷持有大量存款，最近也有一對感情不佳的兄弟，其「月光族」哥哥突然送暖給學生弟弟，只為了減少報稅金額。

該弟弟在「Dcard」以「關於報稅季就來認親的哥哥」為題發文指出，他是一名學生目前半工半讀，哥哥為公務員也是「月光族」，平日兩人沒什麼互動、感情疏遠，「過年就把你當空氣也不會關心一下，當然紅包更是沒有」。

不過，一旦接近報稅季，哥就開始各式各樣的關心，還刻意避開金錢話題，佈局數週後又突然不聞不問，直接寄一封E-mail或LINE說「你還在唸書，應該是能夠讓我報扶養節稅，你同意嗎？」，此情況持續三年。弟弟坦言「如果沒有影響，就隨便啦！給他使用」，但仍不滿「那種爛人需要的時候才跑出來」。

網友紛紛說「反正他再報也沒幾年了」、「你多打一點工，他就要繳你打工的稅金」、「不要被道德綁架please」，也有人分享「我給我阿姨報扶養，她會給我紅包」、「上次我報姪女扶養，本來要繳6千多的稅變不用繳了，好省」。

還有網友建議，「他可以不用你同意但應該需要文件，文件不要給他，如果真的有報你不願意，就去國稅局檢舉沒有扶養事實」。