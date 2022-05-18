聽新聞
test
0:00 / 0:00

平時把弟弟當空氣 一到報稅季「月光族哥哥」突然認親

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

民眾報稅傷荷包也可能引起家庭紛爭？前陣子傳出一名丈夫報稅後才發現妻子偷偷持有大量存款，最近也有一對感情不佳的兄弟，其「月光族」哥哥突然送暖給學生弟弟，只為了減少報稅金額。

該弟弟在「Dcard」以「關於報稅季就來認親的哥哥」為題發文指出，他是一名學生目前半工半讀，哥哥為公務員也是「月光族」，平日兩人沒什麼互動、感情疏遠，「過年就把你當空氣也不會關心一下，當然紅包更是沒有」。

不過，一旦接近報稅季，哥就開始各式各樣的關心，還刻意避開金錢話題，佈局數週後又突然不聞不問，直接寄一封E-mail或LINE說「你還在唸書，應該是能夠讓我報扶養節稅，你同意嗎？」，此情況持續三年。弟弟坦言「如果沒有影響，就隨便啦！給他使用」，但仍不滿「那種爛人需要的時候才跑出來」。

網友紛紛說「反正他再報也沒幾年了」、「你多打一點工，他就要繳你打工的稅金」、「不要被道德綁架please」，也有人分享「我給我阿姨報扶養，她會給我紅包」、「上次我報姪女扶養，本來要繳6千多的稅變不用繳了，好省」。

還有網友建議，「他可以不用你同意但應該需要文件，文件不要給他，如果真的有報你不願意，就去國稅局檢舉沒有扶養事實」。

Dcard 報稅

相關新聞

平時把弟弟當空氣 一到報稅季「月光族哥哥」突然認親

民眾報稅傷荷包也可能引起家庭紛爭？前陣子傳出一名丈夫報稅後才發現妻子偷偷持有大量存款，最近也有一對感情不佳的兄弟，其「月光族」哥哥「突然送暖」學生弟弟，只為了減少報稅金額。

確診借住親戚家 父要求拿出理賠金「每人紅包2000元」讓她氣炸

創新高！本土個案今直衝8萬5310例，隔離人數隨之不斷上升。近日，一名女子在職場中被傳染確診，剛好親戚家有一室一浴的空間能隔離，便上門寄住。但父親未關心身體狀況，只要求拿出保險隔離金，每人給2000元紅包...

大媽繳費手機直接丟桌上 網轟：就有這種坐享其成的人

服務業時常會遇到不講理的客人，導致當天上班心情都被破壞。一名網友發文表示，日前遇到一位阿姨前來繳費，不過卻直接把手機放在桌上，還理直氣壯表示自己不會用，甚至抨擊店員服務差，要進一步投訴。

家人確診她躲男友家 網傻眼轟：同居都沒想過家人感受

國內疫情持續延燒，許多人因為確診或匡列而被迫隔離，日前一名網友在臉書發文，直呼「弟弟的女朋友很低級」，自己家人確診還跑來我家避難。貼文一出引發討論，許多民眾紛紛指出，認為弟弟的問題也很大。

點青菜免費「送蛋」 網崩潰：難怪長輩說不要把菜翻來翻去

由於現代生活步調快，許多學生和上班族都仰賴外食，不過為了健康著想，不少人也會選擇加點青菜，來滿足身體的營養所需。

網購衣服常踩雷？她端倪商品照 3大細節可防雷

現代有許多人利用購物網站，只需待在家就可以買到雜貨與衣物等，不過，有一名網友就分享她網購衣物時常常踩雷，並整理出三大NG衣物的特點幫消費者建立避雷針。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。