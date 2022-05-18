大媽繳費手機直接丟桌上 網轟：就有這種坐享其成的人

服務業時常會遇到不講理的客人，導致當天上班心情都被破壞。一名網友發文表示，日前遇到一位阿姨前來繳費，不過卻直接把手機放在桌上，還理直氣壯表示自己不會用，甚至抨擊店員服務差，要進一步投訴。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，日前一位阿姨前來繳費，卻直接把手機放在桌上，而原PO示意要阿姨出示繳費條碼，對方卻很理直氣壯回答「我就不會用啊」。不過，原PO相當機警，表示沒辦法幫忙操作手機，因為會有個人資料的疑慮，麻煩阿姨要自行操作。

下一秒阿姨爆氣，抨擊店員怎麼態度這麼差，表示自己去其他地方，只要把手機拿給店員，他們都會弄好好的。接著原PO再次致歉，表示因為不是通訊行以及電信公司，所以沒有義務要幫忙操作手機，若剛好出現故障的意外，店員也承擔不起。阿姨卻又火大暴怒，表示自己要進一步投訴，控訴店員態度很差。

在貼文的最後，原PO無奈表示，自己過去曾遇過需要幫忙操作手機的，後來對方卻指控他把手機用壞了，鬧著要他賠出維修費，因此原PO下定決心，不會再幫消費者操作了。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「現在的人，人心險惡」、「保護自己很重要」、「就是有這種人，不會用那就去改紙本帳單啊！為什麼要店員用」、「一堆老人真的很懶，都說要教你了還不願意學，只想要坐享其成」、「要活到老學到老，不能倚老賣老」、「超多付錢就是大爺心態⋯⋯口氣還跩的二五八萬的」。

另外，許多網友也分享自己的慘痛經歷，「之前幫親戚設定車的導航，結果她冷氣不冷說是我弄壞的（只是沒按AC而已）」、「以前待過大賣場，遇過信用卡跟商品丟桌上，要我直接幫他刷卡結帳，然後人就跑掉了的中年大叔」、「我以前最常遇見就是⋯⋯我不會按提款卡」、「這種人很多啊，昨天還有客人拿手機進來問我會不會弄，我這又不是手機行」。