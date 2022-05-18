家人確診她躲男友家 網傻眼轟：同居都沒想過家人感受

國內疫情持續延燒，許多人因為確診或匡列而被迫隔離，日前一名網友在臉書發文，直呼「弟弟的女朋友很低級」，自己家人確診還跑來我家避難。貼文一出引發討論，許多民眾紛紛指出，認為弟弟的問題也很大。

日前一名網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，原PO在貼文開頭就發火抨擊，認為弟弟的女朋友很低級，因為自己家人確診就跑來原PO家避難，甚至放下自己爸媽和姊姊，讓他們陪同確診妹妹在家，自己卻不好好待在家。原PO接著表示，「萬一妳確診還要牽拖我們家，我爸都70歲了」。

除此之外，原PO更氣憤提到，「而且我們跟妳一點也不熟」，認識不到半年就隨便住進去別人家，如果不想回家，就請自己去外面租房子。原PO在貼文最後更質疑，怎麼30歲了還這麼不會想，自以為是甜蜜蜜，其實實際上很打擾。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「一些人同居，都沒想到家人的感受，就很自私」、「家裡有老人還這樣搞，白目到不行啊」、「這女孩也太失禮了！對自己的家人也很無情！」、「慘，因為是未來媳婦啊，都30歲了」、「自重的人才會讓人尊重吧！弟弟可能交到強勢的女朋友」。

另外，也有不少網友認為原PO弟弟的問題也很大，「你弟問題也很大」、「重點是你弟怎麼不先阻止呢」、「您這麼在乎確診，你應該要說你弟弟才對啊」、「這是你弟弟的問題，幹麻不轟她出去？」、「你弟也很奇怪，幹嘛讓她住？」、「跟你弟溝通」。