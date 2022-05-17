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她指長輩打字必用刪節號 網揭「這符號」更讓人火大

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現長輩不管是在何種語境下，打字都會加上刪節號。示意圖／Ingimage
有網友發現長輩不管是在何種語境下，打字都會加上刪節號。示意圖／Ingimage

打字用逗號、句號是普遍的斷句方式，但有網友便在網路論壇發文，提出自己觀察到長輩時常使用刪節號斷句的現象。文章一出，網友們紛紛表示認同，另有網友提出一個更令人煩躁的標點符號用法。

一名網友在PTT發文分享自身觀察到的有趣現象。原PO指出，身邊較為年長的同事打字時喜歡使用刪節號，例如「沒問題……」、「XX有跟我說……」、「謝謝……」等。原PO表示，「第一次看到的時候還想說怎麼了嗎？為甚麼要點點點，後來才發現這是打字習慣」，笑道「看了也會很想回她……」。

文章貼出後，引起眾網友的共鳴，表示「第一次遇到的時後還以為對方心情不好，後來才發現是習慣」、「我媽就是這樣XD，每句line的結尾都是點點點」、「他們……習慣用……代替句號……」、「一開始以為……是對方無言以對、無奈的意思，後來才知道這是有些人的習慣」。

有網友則指出，「這都還好，我娘喜歡用『！』當標點，看起來每句都在罵人」、「遇過喜歡驚嘆號的！每句都有還全形！超煩」、「還有遇過用驚嘆號當逗號使用的！看了真的無名火！」。

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