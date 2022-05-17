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雨天最麻煩的事情？眾人狂喊2情況：真的超崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣梅雨季報到，有網友就點出在雨天這2種情況，最令人崩潰。聯合報系資料照
台灣梅雨季報到，有網友就點出在雨天這2種情況，最令人崩潰。聯合報系資料照

台灣梅雨季報到，連續好幾天的大雨，讓民眾感受到許多不便之處，心情也跟著大受影響，一名網友就好奇「雨天最麻煩的事情是什麼」，文章曝光，眾人直指這2種情況，真的令人超崩潰。

該名網友在PTT發文，他表示面對狂被下雨轟炸的梅雨季節，心情真的也變得灰灰暗暗，「覺得下雨真的超級麻煩，除了衣服、棉被曬不乾會有潮溼感以外，外出還會弄的褲管濕又要拿傘」，便好奇對其他人來說，「雨天最麻煩的事情是什麼」。

文章曝光，網友們就點名這2種情況最崩潰，分別是「騎車、穿脫雨衣」，和「鞋子濕掉」，「鞋子濕掉真的要人命」、「鞋子濕還要活動一整天真的超煩」、「騎機車真的心情會超級差」、「找停車位，尤其接送小孩去補習班時，真的超崩潰！」、「非公司住家的目的地，安全帽和雨衣沒地方放」。

另外，也有人表示，「衣服曬不乾有霉味，連狗狗也不想出門」、「穿拖鞋出門，黏一堆沙子在腳很不舒服」、「絕對是頭髮毛躁變得更扁」、「雨傘真的是古老又落後的防雨工具」、「之前搭公車上班，有惡劣駕駛把車停在公車停靠區後面擋住等公車的人，看不到公車來了沒只好往外站，然後一堆人被開在慢車道的快速汽車賤得一身濕」。

梅雨

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