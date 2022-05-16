客人排到快篩嫌貴「抱怨這句」 藥師聽了氣炸：根本不需要

台灣本土疫情大爆發，政府自4月28日開放民眾購買實名制快篩，但卻引起許多藥師怨聲連連，有一名在藥局工作的網友就抱怨到現在還是有很多客人不知道價格，得知每份5劑500元後竟嫌棄「蛤！這麼貴？那我再想一下要不要買」，貼文也釣出許多藥師朋友分享快篩亂象。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享民眾搶快篩亂象，她提到實名制快篩上路已2週，但還是會有排隊民眾詢問價格，聽到每份是5劑500元，客人都會說「蛤！這麼貴？那我再想一下要不要買...」。

客人回應讓她爆氣，「我看你沒有很需要嘛！就不要站在這邊思考了，後面一堆客人在等」，她也抱怨很多客人不清楚實名制需依身分證末號單、雙號購買，傻眼表示「0是雙號啊！」

貼文釣出許多藥師現身，頗有同感地留言抱怨，「還有客人說『蛤～不是免費的喔？』」、「很愛打電話來問幾點才可以排？幾點排才有？請問我是會通靈嗎？」、「台灣就是太多盲從者看人排隊買篩劑就跟著排，問他為何要買篩劑？回答我要篩檢啊！再問下去發現根本沒症狀，那篩個屁啊！」。

也有人狠酸台灣人愛跟風排隊，「自疫情以來，才知道台灣人真的很愛來亂」、「通常都是買心安的，買回去敢不敢『兔』（閩南語，此指快篩戳鼻）還是ㄧ個問題～」、「有的人根本就是來亂的，看到有人排隊不跟著排真的會全身不舒服」、「很多台灣人都是看現在缺什麼就開始狂囤，根本沒想過自己到底需不需要」。