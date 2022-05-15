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他傻眼外送餐點掛門把 網叫屈：不然要放哪？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友傻眼表示，外送員將餐點掛在門把上，會讓他在開門的同時，餐點就掉到地上。圖擷自Facebook
網友傻眼表示，外送員將餐點掛在門把上，會讓他在開門的同時，餐點就掉到地上。圖擷自Facebook

隨著越來越多人被匡列隔離，外送服務的使用率大幅上升，也讓餐點放置問題浮上檯面。日前有網友表示外送員將餐點掛在門把上，等於當他向下轉動門把時，另一側的餐點就會掉下，讓他十分傻眼。然而有許多網友替外送員叫屈，「他們也很為難」。

原PO在爆廢公社發文指出，外送員將餐點直接掛在掛三桿式執手鎖門把上，意即他開門的同時，餐點也會落下，但由於是無接觸配送，故外送員只傳照片示意便先行離去，讓原PO無奈嘆道：「外面是不是有攝影機？那我要化個妝。」

對此，有網友大開玩笑：「會變『在地』美食喔！」、「在門把附近的紗門挖個手可伸出去的洞」、「直接打爆玻璃也行」、「只好燒破紗窗了」，也有人建議試試門口是否能向上轉，「這種門把有的是可以往上扳的，您可以試試看」。

但更多人認為原PO應先安排好放置處，避免造成雙方麻煩，「這位原PO自己也要懂得讓外送能有掛食物的地方，或是想辦法拿個椅子什麼的出來讓人放，不然老是自己氣得半死，又沒解決問題，何苦呢」、「Uber公司有規定即使有外包裝也不能放地上，除非有備註放地上外送員才有依據，不然客人一個回報，外送員就準備被寄警告信甚至被停權，大家都在抱怨為什麼外送員這樣做，卻沒想過這些隱性問題」。

爆廢公社 外送員 隔離

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