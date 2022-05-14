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百萬YouTuber「眾量級」達共識！開箱翻新後工作室3亮點

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image source：YouTube/眾量級CROWD

文／陳羿郿

百萬YouTuber「眾量級CROWD」由情侶檔Andy與家寧組成，他們在2021年11月首度亮相新工作室，當時屋內空蕩蕩，還未擺進家具、家電。時隔半年，他們再度開箱工作室改造後的模樣，增添各種收納櫃和造景小物，把原本堆放雜物的客廳、廚房及陽台等變得整齊劃一。

image source：YouTube/眾量級CROWD

「眾量級CROWD」的YouTube頻道有近213萬訂閱數，目前位居《網路溫度計》YouTuber口碑排行榜第32名，雖然近日分手傳言甚囂塵上，但並未被雙方證實，且影片中兩人一同挑選家具、合力組裝，Andy也說，「之後再多買些家具，我們可以更緊密」並擁抱家寧。

▲「眾量級CROWD」位於網路溫度計YouTuber口碑排名第32名。

image source：YouTube/眾量級CROWD

在工作室大改造前，他們先請來一條龍服務的管理師，免費到府丈量、規劃圖面，接著再親自到店挑選材質、花色，確認最後價格才進行施工。而本次工作室主要有3大亮點：

1、客廳電視櫃的主體色

系統家具有許多板材可供選擇，木紋或自然岩紋的質感是目前較流行的樣式，專人建議，如果要跳色建議挑選2、3色。

image source：YouTube/眾量級CROWD

2、廚房中島台及展示櫃

因為中島離廚具比較近，專人建議，可以搭配一個檯面和桶身做跳色的感覺。家寧也公開改造後，在展示櫃架上的各種彩妝品、精品。

image source：YouTube/眾量級CROWD

3、收納層架

原本陽台堆放了許多雜物，所以他們擺進了附輪子的烤漆五層架，和許多收納箱，把襪子、文具、洗衣精、線材等瑣碎小物分箱收好。另外，層架也可透過線上規劃模擬軟體事前做搭配，把自己想要的側架高度、寬度和顏色選好，畫面就會先顯示出來，顧客確定下單後，即可運送到府。

image source：YouTube/眾量級CROWD

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