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客戶硬退「燒毀棉被」稱一打開就這樣 專櫃人員暴怒po網

聯合新聞網 / 綜合報導
一名專櫃人員揭露，有客戶把燒毀的寢具拿來退貨。圖擷自Facebook
一名專櫃人員揭露，有客戶把燒毀的寢具拿來退貨。圖擷自Facebook

從事服務業經常會遇到令人頭痛的奧客，一名在賣場專櫃工作的網友，就揭露自己最近遇到一個「終極奧客」，把一看就是「人為毀損」的寢具拿來退貨，網友見狀也紛紛表示傻眼。

「賣場工作做了那麼久，第一次遇到這種的」，一名專櫃人員在臉書社團「爆怨2公社」大吐苦水，他分享，一位客戶在上週購買床包套、枕頭套和棉被套，隔兩天卻拿來退貨，稱買回去一打開商品就呈現燒毀狀態，還表示當天購買時，有要求當場檢查但櫃姐不同意，所以堅持退貨，賣場只能無奈接受。

客戶堅持退貨，賣場只能無奈接受。圖擷自Facebook
客戶堅持退貨，賣場只能無奈接受。圖擷自Facebook

不過原po指出，「這條燒毀的被套還被拿去洗了，洗衣精味道超級重」，因此他質疑，若商品真的一開始就被燒毀了，為何還要拿去清洗。此則貼文引來4,000人按讚，累計1,000多則留言，網友們皆直呼太誇張，「神級奧客」、「怎麼能這麼不要臉」、「感覺這個人退的不只是商品還有自己的人品」、「這也拿來退，臉皮到底是多厚？」。

文章也釣出許多服務業人員分享自己碰過的奧客，「之前還曾遇過拿濕的衣服要退貨的，說是試穿流汗，但那衣服是濕到會滴水的程度」、「我遇過客人說保養品買錯了要退，她還說拆都沒拆過，但很明顯保養品被挖過而且盒子裡面還黏了一根頭髮」、「我有遇過客人拿鞋子來換說太小了，重點一看鞋底已磨損」。

奧客 爆料公社

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