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口碑／為何鼎泰豐師傅不開炒飯專賣店？這些原因是關鍵

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image soruce: 鼎泰豐

文／蔡瓅萱

臺灣知名的中式餐廳鼎泰豐，以小籠包等美食聞名，不只在國內擁有高人氣，也揚名海外，成為許多人提到臺灣美食就會想到的餐廳。而在《網路溫度計》的中式連鎖餐廳網路口碑排行榜中，更是長期穩坐第1名。

▲「鼎泰豐」位居網路溫度計的中式連鎖網路口碑第1名。

image source：《DailyView網路溫度計》中式連鎖網路口碑排行（2022/02/11~2022/05/11）

鼎泰豐最知名的料理，莫過於小籠包了。但其實，有其他許多品項也深受大家歡迎，例如鼎泰豐的「炒飯」，便是人氣非常高的美食之一。甚至有網友因為太想吃鼎泰豐的炒飯，住處附近又沒有鼎泰豐，而上網跪求炒飯食譜。

（延伸閱讀：鼎泰豐蝦仁蛋炒飯吃不到怎麼辦？達人在家「神還原」網驚呼：小當家

人氣美食為何沒人賣？網分析關鍵原因

而這樣的高人氣美食，也讓網友疑惑，為什麼沒有鼎泰豐的師傅自己出來開店賣炒飯？日前一名網友就在PTT上發文，表示自己吃了20多年的炒飯，真的找不到比鼎泰豐還好吃的店家，疑惑怎麼會沒有師傅自己出來開炒飯專賣店。

image source: 翻攝自PTT

貼文一出，立刻有許多網友在底下留言討論。有人表示「自己開不是賠死就是累死」，而綜合所有留言的意見來看，許多人認為，炒飯的原料其實不貴，是貴在「技術」，但若是自己開店，沒有鼎泰豐的招牌，就算有鼎泰豐的技術也沒有辦法賣到一樣高價，因此很難賺到符合技術成本的收入。「鼎泰豐的招牌才能用有那個價，出來開即便原料一樣，你也無法賣那個價，人家反而會質疑你用次等品。」

image source: 翻攝自PTT

真的有鼎泰豐師傅出來開？網友點名這些店

除了分析原因之外，也有不少人留言指出，其實真的有鼎泰豐師傅自己出來開店賣炒飯，「清大側門就有一家直接寫在招牌上」、「有喔，我家附近一家」、「新店不就有一家」、「新竹有一間，很好吃」、「清大那家是真的好吃」、「新店小樂啊」、「聽說板橋也有一間」、「京鼎小館啊」、「五草車」、「板橋雙龍炒飯」、「水源街啊」、「去問清大學生」。

image source: 翻攝自PTT

image source: 翻攝自PTT

而透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，可以看見，有關「鼎泰豐炒飯」近一年的熱門關鍵字中，佔最大比例的關鍵字是「好吃」，可以顯示出大家對於鼎泰豐炒飯的超高評價，也難怪網路上總是時不時就會出現相關的討論話題。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月12日至2022年05月11日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鼎泰豐炒飯』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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