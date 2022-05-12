醫院公告嚴禁共餐聚餐 引醫護公憤：乾脆叫我們裝鼻胃管進食

疫情下醫護人員的辛苦有目共睹，不料，近日嘉義一間醫院卻發出公告，嚴禁醫院同仁上班共餐和下班聚餐，被一名醫護截圖放到網上後，瞬間引起公憤，讓許多醫護大嘆「我們沒人權」。

一名醫院同仁在臉書社團「靠北護理師」中怒揭，位在嘉義縣的大林慈濟醫院於昨（11）日發布公告，規定所有醫院人員，至8月31日前皆不能在院內一起用餐，下班後也不能聚餐。公告中更稱，「如有違反者，將提報院長室進行懲處」。

貼文一曝光，立馬掀起廣大醫護不滿，「外面餐廳都沒有禁內用了，在醫院還禁止共同飲食？乾脆叫醫護都用鼻胃管進食裝尿管上班好了」、「嚴格禁止共餐，但你有症狀不用主動幫你採檢，那醫院究竟是關心員工的健康，還是只是怕沒有人上班呢？」、「下班要幹嘛跟公司有什麼關係，而且醫院就最危險了，下班離開醫院毒窟就最安全了啊！」、「全世界都在聚餐，就你醫護不準啊」。

也有來自其他醫院的醫護稱收到相同公告，「我們早就發啦」、「很多醫院都發這個公文啊！」、「這很意外嗎？我以為大家都這樣呢」。不過有網友就奉勸醫院同仁不要逆來順受，「自己的權益自己保護！勞基法裡面完全沒有這條規定，如果真的懲處一切照勞基法來走！」、「先集體離職吧，看你敢不敢，看是護理師懲處院長，還是院長懲處護理師」。