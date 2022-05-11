藥師心動想跳槽台積電因「這理由」 網友全看傻：你要檢討

晶圓代工龍頭台積電因薪資優渥，是不少求職者的夢想職業。一名藥師就在PTT分享，看身邊在台積電上班的友人領著百萬年薪，近日萌生了轉職念頭，好奇藥學系畢業有沒有機會進台積電就職，卻意外掀起熱烈討論。

原PO藥學碩士畢業，目前是年薪80萬的藥師，這一兩年看到高中同學在台積電的薪水好生羨慕，進公司三年就年薪200萬，加上讀化學所的家人最近畢業也在面試台積電製程，想說藥學系化學也學不少，因此萌生轉職念頭，直問「不知道有沒有機會呢？」

貼文一出，多數網友們都嚇壞，「藥師想不開？」、「為什麼要想不開，自己開藥局不好嗎」、「做到70（歲）你還在賺，可能同學60（歲）就去見上帝」、「良心建議，與其當GG員工，認份點當GG股東就好」、「自己開業當老闆不幹，要跑去產線當狗」；另外也有網友質疑原PO薪水，「怎麼跟我聽到的藥師薪資不同！」、「你有藥師資格的話，真要檢討一下了」、「藥師去藥局（年薪）150起跳欸」。

網友們多認為台積電工作環境高壓，更無法做的長久，「壓力差超多的唷！藥師可以跟妹子調情，GG三寶類當兵，差很多」、「傻了嗎，台積裡面的東西根本帶不走，藥師去哪都有人要，工作要看能不能做得久做得穩」、「你藥師一言不合離職去外面玩個十年回來，那張（證）照還能用，你GG離職玩個十年回來只能中年失業」。

不過也有網友支持原PO想法，「台積電未來3-4年會是高成長期，去拼一下也不是壞事，而且你也有退路，大不了回來繼續當藥師，比一堆腳麻的好多了」、「去GG賺到第一桶金後用牌照開業養老，超讚」。