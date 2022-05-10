母沉迷簽樂透日輸4千元讓媳婦想離婚 兒崩潰求助：救救我們

嗜賭成痴容易造成家庭破碎！日前有一位網友表示，他的母親沉迷於彩券行樂透遊戲，即使已限制零用錢，每日仍輸錢高達4千元，讓店家不得不到家中討錢，也弄得妻子不堪其擾提議離婚，使原PO崩潰求救眾人「有沒有什麼方法可以戒掉這賭博遊戲？」

原PO在「爆怨2公社」指出，母親一有空閒就去彩券行簽賭，即使限制她每天的零用錢，母親仍會向他人借錢，即使目前已輸掉500萬元、父親的房子，每日還是繼續輸掉4千元，使得彩券行時不時來家中要錢，「已經輸到快脫離親子關係了」，加上老婆的忍耐也瀕臨極限，讓原PO只好無助上網詢問戒賭的方法。

許多網友分享類似經驗，「以前我家附近有一對夫妻，在主要道路有一排4間透天店面，就因他老婆沉迷賭博，店面一間一間賣掉還賭債！手指一隻一隻自拿菜刀剁，到最後結局四間店面都沒了，她手指剩3支」、「賭博很少有救的，我舅舅家賭到祖產都拿去借高利貸，輸錢都忘記只知道贏錢很快樂」、「跟我爸一樣迷到無法自拔，我跟我姐也是受不了快瘋了」。

有人則建議要狠下心來拒絕幫忙支付欠債，或是尋求專業醫療協助，「報警或告發彩券上游單位，說彩券行沒錢也賣，舉報幾次就不敢賣了」、「這個一定要狠下心，不然無法解決就是一直付錢而已，而且家人是成年人了，沒付錢請對方報警」、「建議帶去大醫院看精神科，因為這已經是賭癮了，同時要看她去那裡賭的，叫對方先不要給她簽了」、「去看精神科，這已經是成癮症了」。