他社交距離APP出現一排紅字 網揭2大使用前提「否則根本沒用」

社交距離APP出現整排紅字！日前一名網友指出，近期根據他的社交距離APP通知，他自4月23日起，陸續出現與確診者接觸的警示，但因目前沒有強制確診者按下確認ID，讓他不禁擔心實際上確診者數目恐怕更多。

原PO在爆廢公社二館附上的圖片顯示，他幾乎每日都會接觸確診者，時間從3分鐘到1小時半不等，他表示，自己雖為照常上下班的服務業，但疫情爆發後便無出遊，結果近日卻出現接觸通知，「看樣子確診者老實的都自己按了是確診者ID」。同時原PO也認為，因為沒有強制確診者按下確認鍵，將限制社交距離APP的成效。

對此，有人分享明明接觸確診者，卻沒跳出通知的經驗，「我家人確診且跟我同住，但我的app卻只有顯示一天接觸3分鐘，所以不知道這軟體到底可不可信」、「我公司確診者好幾位，我的APP每天也顯示無接觸風險」、「這個用處真的不大，我確診住在防疫旅館，明明旁邊都是確診患者，但永遠都是無」、「我的確診同事都不知道確診幾天了，我都居家隔離完了還沒跳出哈哈哈」。

其餘網友則點出社交距離APP要成功，有開啟藍芽功能、確診者按下確認鍵2大前提，「確診者要自己輸入，而且雙方都必須開啟藍牙，說實在app根本..」、「這app真的沒什麼用，請問誰會藍芽都開著」、「很多人沒開，因為很耗電」、「一堆人沒用，所以也不準」、「這天天開藍牙超級耗電，重點還不準確！問問身邊確診的朋友吧，衛生局根本沒有強迫確診者要上傳資料到這個app」。