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他好奇超商高齡店員是二度就業？ 網友揭老闆擁店真相

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在超商看到中高齡店員，好奇其是否為二度就業。圖片來源／ingimage
有網友在超商看到中高齡店員，好奇其是否為二度就業。圖片來源／ingimage

你印象中的超商店員是年輕人還是長者呢？日前有家住台北市大安區的網友表示，他某次到超商結帳時，意外看到「一個白髮蒼蒼的老人家店員，我目測覺得有60歲up了」，因此想詢問這些人是否為二度就業。

住在市區的原PO在PTT發文指出，他在超商看到的長者店員老當益壯，服務態度好，動作也積極，會大聲喊歡迎光臨，「感覺給人一付不服老的感覺，很有活力的老人家」，讓他突然好奇這類中高齡店員是否屬於二度就業的類型。

許多網友覺得長者店員其實不輸年輕人，對長者本身也有益處，「年輕人流動大，50up雖然學的慢，但是比較願意做，而且可以做很久」、「還可以防癡呆」、「真的願意接觸人群才不會痴呆」、「不錯啊，我遇到的老人店員態度都很好」、「這種都很認真上班，態度不會太差，有時候還會跟你閒聊兩句」。

也有人認為是時下趨勢，「現在很多便利商店確實不排斥找老人家」、「日本很多70歲以上還在工作啊，台灣未來趨勢」、「少子化和高齡社會，除了公務員和原住民，不可能50多歲就退休，以後退休年齡一定延後」、「速食店、超商都開始，先用老人，再不夠移工」。

不過有內行網友說明這些長者店員或許與管理層有關，「加盟店的負責人本人？」、「老闆閒著也閒著自己下來做」、「住新竹時，常去的小7有個老年店員動作較慢，很多事情也不太會操作，但口頭招呼客人卻很熱情，主動跟他深入聊才知道，這店的加盟主就是他兒子，而且已經開3家了」、「老闆啦～工讀生請假找不到人代班只好自己上」。

PTT 超商

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