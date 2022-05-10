台南長者打疫苗送2劑快篩 網大讚終極武器「應推廣到全國」

近日疫情加劇，為了鼓勵長輩儘速接種疫苗，台南市政府祭出相關優惠，即日起凡是65歲以上民眾施打疫苗，除可領取500元禮券，還可再加領2劑快篩。此舉被網友大讚「比衛生紙和摺凳還強大的終極武器出現了」、「應該推廣到全國」。

台南市政府昨（9）日宣布，為提升長者施打疫苗的意願，即日起65歲以上市民接種新冠肺炎疫苗，不限廠牌及劑次，均可於完成接種後3日內（不含假日），持接種記錄卡在衛生所上班時段前往領取2劑家用快篩試劑。

許多網友樂見其成，「這招超好，我朋友今天已經帶長輩去打完了」、「這是現在最夯的伴手禮欸！因為工作關係家裡一直備很多，這次去朋友家，3種廠牌5入、單入一次送好送滿，送出去的那一刻他們全家把我當神」、「只要可以防疫增加疫苗覆蓋率都好！」、「然後就被子女拖去打了（因為他們很需要」。

也有人希望其他縣市跟進，「雙北也該學一學人家」、「希望竹縣可以跟進」、「高雄台南都棒，反觀⋯⋯」、「很好的誘因，應該推廣到全國」。