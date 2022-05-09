超商快篩沒人搶「剩一堆」 網批怪現象：貴80元就不急了

北北基桃8大通路今（9）日上午10點開始販售快篩試劑，部分門市未見大排長龍，北市中山區有民眾中午12點買午餐，訝異居然還剩一堆快篩，便與同事一人購買一劑，網友紛紛道出「不搶手」原因。

該北市民眾於PTT以「超商180快篩買氣不如預期？」為題發文表示，稍早與同事去附近7-11超商買午餐，看還有沒有快篩試劑，本以爲中午12點早賣完，結果現貨剩一堆，「我們三個人就一人買一根回去了」，他認為「其實真正急需快篩的人也沒這麼多吧？不然超商賣180（元）也應該被秒殺才對」。

另一位北投民眾則是再晚1小時到超商，結帳時順手拿了一劑快篩，「沒想到下午一點還買得到，聽說一間超商一天賣五盒」，他評論「台灣不是缺快篩，是缺便宜的快篩」。

網友們指出「這現象真的超吊詭」、「寧願排隊互相感染」、、「每間超商門口都貼要排隊，超級諷刺」，但有人直言「因為你買180會被笑啊」、「實名制不到100怎會想去買180」。

也有人推測「一堆人買來放安心的」、「囤貨老人不買貴的」，開放市場機制定價後，「這證明了大部分人沒有急需」，「都說很急很缺，才多個80根本沒人要買，笑死」，甚至有人認為實名制可以退場了。