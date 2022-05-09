快訊

勝利日閱兵！普亭稱對烏行動是「正確決定」 火爆嗆歐洲不想聽見俄國聲音

東部海域又有地震 15時45分芮氏規模5.2

晶碩光學爆上百移工染疫 鄭文燦：已要求分倉分流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商快篩沒人搶「剩一堆」 網批怪現象：貴80元就不急了

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為店員整理快篩試劑。中央社
圖為店員整理快篩試劑。中央社

北北基桃8大通路今（9）日上午10點開始販售快篩試劑，部分門市未見大排長龍，北市中山區有民眾中午12點買午餐，訝異居然還剩一堆快篩，便與同事一人購買一劑，網友紛紛道出「不搶手」原因。

該北市民眾於PTT以「超商180快篩買氣不如預期？」為題發文表示，稍早與同事去附近7-11超商買午餐，看還有沒有快篩試劑，本以爲中午12點早賣完，結果現貨剩一堆，「我們三個人就一人買一根回去了」，他認為「其實真正急需快篩的人也沒這麼多吧？不然超商賣180（元）也應該被秒殺才對」。

另一位北投民眾則是再晚1小時到超商，結帳時順手拿了一劑快篩，「沒想到下午一點還買得到，聽說一間超商一天賣五盒」，他評論「台灣不是缺快篩，是缺便宜的快篩」。

網友們指出「這現象真的超吊詭」、「寧願排隊互相感染」、、「每間超商門口都貼要排隊，超級諷刺」，但有人直言「因為你買180會被笑啊」、「實名制不到100怎會想去買180」。

也有人推測「一堆人買來放安心的」、「囤貨老人不買貴的」，開放市場機制定價後，「這證明了大部分人沒有急需」，「都說很急很缺，才多個80根本沒人要買，笑死」，甚至有人認為實名制可以退場了。

快篩試劑 超商 PTT 北市

延伸閱讀

超商花180元買試劑免排隊 他說上次買同款要價300元

QA圖表／家人同事同學確診，誰還需要居隔3+4嗎？11大常見疑惑

影／藍委質疑300萬資本額動物藥商 卻接上億快篩訂單

動物藥商接手3.8億快篩採購 藍黨團：高登2.0？

相關新聞

超商快篩沒人搶「剩一堆」 網批怪現象：貴80元就不急了

北北基桃8大通路今（9）日上午10點開始販售快篩試劑，部分門市未見大排長龍，北市中山區有民眾中午12點買午餐...

搶快篩亂象多 他排隊見1景象怒爆：到底在幹嘛？

本土疫情爆發，排隊買快篩已成全民運動，有網友發現，很多老年人都用椅子等物品佔位排隊，讓他直呼「真的看不懂這些人在幹嘛？」他也氣到直接排道起點上，無視後面佔位的老人們。許多網友都遇過類似情境，大罵「超好笑，有些老人就覺得來位置上打個卡就是他們的了」。

只為吃一頓飯 「醫護躲紙箱」這幕惹鼻酸：向玩命天使敬禮

在疫情嚴峻的當下，醫護人員不只站在第一線守護國人健康，在休息時間脫下口罩時也要保護自己，一位網友分享醫護在休息用餐時，擔心拿下口罩會增加互相接觸染疫的風險，於是用空紙箱搭起簡陋的隔離空間，各自縮在紙箱

確診住院嘆「根本不像流感」 他見護士遭霸凌含淚喊：快升3級

本土新冠確診數字持續飆升，醫療量能緊繃，一名網友就在PTT上分享自己染疫住院，目睹第一線護士遭咆哮含淚的情景，不禁直呼希望「趕快升3級」，別讓第一線的醫護人員超出負荷...

護理師隔離病房拚戰10小時 嘆「第一次濕到會滴水」網不捨

新冠肺炎疫情日趨嚴重，確診人數逐日增加，造成醫院就醫、PCR人數暴增，第一線醫護人員負荷沉重，連吃飯休息的時間都沒有。一名護理師在臉書就透露自己忙到衣服褲子都全濕，甚至還會滴水，讓網友們看了心疼又感動，直呼「你們辛苦了」。

陳時中要「北漂確診生照顧自己」挨轟 網舉實例：大學生很多媽寶

本土疫情飆升，近日傳出一名獨自在租屋處的學生染疫後，沒人能幫送生活物資，求助無門，指揮中心指揮官陳時中一句「學生應自己照顧自己」，引起網友熱議，有認為講出這句話猶如「現代版晉惠帝」，但也有人指出，實際上真的有很多大學生是「媽寶」，連叫外送都不會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。