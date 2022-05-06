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員工領補助4百元被要求每周快篩 網質疑「公司有問題」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨實名制對上班族不太友善，下班後通常都買不到。圖為民眾排隊購買快篩示意圖。記者黃仲裕／攝影
網友抱怨實名制對上班族不太友善，下班後通常都買不到。圖為民眾排隊購買快篩示意圖。記者黃仲裕／攝影

快篩實名制上路後，藥局前要購買試劑的民眾總是大排長龍。日前一名女網友在「Dcard發文表示，她所屬的公司要求員工每周都要做一次快篩，但對上班族而言，根本無法花費這麼多時間排隊買快篩試劑，即便公司有補助款，仍然是一劑難求，引來眾多網友回應。

原PO提到，公司要求他們一周篩一次，結果為陰性才能進公司，但最近快篩真的太難買，即使公司提供一個月400元的快篩補助，她還是買不到，「這個排隊實名對上班族實在不友善，只能找自費貴森森的或假日一大早去排實名…」，隨後原PO也補充，她下班後去很多家藥局發現自費快篩也已經售罄，「找到一家一次5個，1250…只好買了」。

許多網友紛紛表示，「貴公司問題比較大，摳門又不體恤員工」、「我聽過的很多公司只要是要求員工快篩，都會提供快篩劑欸，妳待的公司也太爛，可以逃了」、「公司問題呀！沒事也不用一直篩」、「我們是小小公司，也要求我們每個禮拜篩，但公司補助我們500，且願意讓我們利用上班時間去排快篩」、「目前衛福部和勞工局沒有要求大家上班都要篩檢，若強制規定公司必須給篩檢劑喔」。

快篩試劑 Dcard

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