賣紅豆餅超好賺？他估營業額遭打臉「夢裡什麼都有」

台灣小吃百百種，其中紅豆餅口味多元受人喜愛，紅豆餅攤位在街上也很常見。日前一位網友在「爆廢公社公開版」發文提到：「賣紅豆餅是不是很好賺？」他在文中簡略估算，紅豆餅攤商一個月大概能賺到300萬，卻遭留言網友打臉「真是異想天開」。

網友估算，假設一個紅豆餅賣20元，且一天賣5,000個，單日營業額就達到10萬元，換算下來一個月能賺進300萬元。因此發文提問，是不是賣紅豆餅很好賺？但大部分留言網友不同意他的計算方式，紛紛跳出來調侃：「成為首富，就是這麼的簡單隨便」。

許多人留言認為一天賣到5,000個簡直異想天開，「重點也要有人一天跟你買這麼多個！當營業額是用幻想來的嗎」、「夢裡什麼都有」、「這想法很可以喲！但是只能在夢裡」、「一天有賣300個就要偷笑了吧！營業時間短怎麼可能5,000個/日，太天真了！都不用成本嗎？」另外不少人認為他沒有把成本扣掉，算出來的答案和現實天差地遠，「成本都不用扣嗎？人事開銷呢？攤位費用呢？並沒有想像的簡單」、「好像都不用成本，賣空氣紅豆餅？」、「你先把營業額跟淨利潤搞清楚，再來談你一天賣不賣的到5,000個」。