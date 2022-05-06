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她住公寓6樓沒電梯點外送「疑被加料」網教一個動作自保

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友被好心外送員告知，點餐可能有被「加料」，讓她嚇壞了。圖為外送員示意圖，非新聞當事人。報系資料照
女網友被好心外送員告知，點餐可能有被「加料」，讓她嚇壞了。圖為外送員示意圖，非新聞當事人。報系資料照

「妳的地址我有點印象，因為妳住的比較高，之前的餐點可能有被加料，希望妳小心一點。」有位女網友住在沒有電梯的六樓公寓，常用外送平台點餐。某天她點餐，第一次送餐的外送員卻隱晦警告她這件事，讓她嚇出一聲冷汗。

原po在在Ｄcard發文，說某次點餐，外送員明明第一次送餐給她，卻稱「妳的地址我有點印象」，提醒她小心。原po仔細回想，之前有次點外送飲料，喝起來有很重的煙蒂味，她當時以為是店家茶包的問題，並沒有向平台反應。「完全沒想到可能是外送員偷加料，飲料只有杯蓋沒封膜，蠻容易打開的」。

原po說因為疫情關係，她不想見面取餐，點餐時都有備註「六樓太高可以送到三樓就好，放地板就可以離開了，但每次餐點還是被送到六樓。」她推測是否因為自己住高樓層，外送員不爽要爬樓梯，「難道外送員可以覺得不爽就亂加東西進去？甚至在他們群組公開我地址？」

那位好心外送員事後回訊息告訴她，「請相信多數外送員都是好人，都是用這份外送工作養家糊口」，也建議她以後可以在外送平台公司欄位打上備註，外送員接單前就能看到，不想爬樓可以選擇不接。原po嚇得不輕，決定不會在同一地址再點外送，也分享經驗提醒其他人。

不少人心驚驚，「私人地址會被流傳有點恐怖，會不會某天有陌生人跑來報復？」、「太可怕！人跟人之間的信任就是這樣被破壞的欸，不過好像也是能理解外送員不願意爬高樓送餐的心情，或許是曾經遇過其他同樣的狀況拒絕送上樓被給負評之類的」、「天！我超常叫外送，而且我家住五樓」。

也有人建議自保之道，「女生不要讓陌生人知道確切住家位置...我自己是都打『到XX號打給我』，然後看外送平台的定位，快到了就會準備下樓取餐付款，多走幾步路自己多安全一點」、「自己在飲料店上班，部分外送員的人品真的不敢恭維...所以除非萬不得已我一定提早在樓下等他，也絕不刷卡，一來自己工作也很希望客人體諒我，二來就是怕加料餐點或是偷吃餐點之類的情況」、「女生點餐盡量別寫詳細的樓層，面交取餐我都在一樓等且會訂在轉角的超商，但不要比外送員晚出現」。

有外送員分享爬高樓經驗，「我爬過7樓違建沒電梯還不接電話開門的，我也會在群組提醒大家這個地址，不過加東西就太誇張了」、「之前看到臉書社團打在備註，外送員在接單前好像看不到的，好像也不會事先知道需要爬樓梯」。

外送員 臉書 違建 電梯

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