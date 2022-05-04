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全場狂推「1催淚神片」不敢看第二次 網：無法承受

聯合新聞網 / 綜合報導
高畑勳作品《螢火蟲之墓》，眾網友一致點名的催淚神片 。圖／聯合數位文創提供
高畑勳作品《螢火蟲之墓》，眾網友一致點名的催淚神片 。圖／聯合數位文創提供

許多人會選擇看電影做為休閒娛樂，讓心情跟著劇情起伏，與劇中人一起笑、一起哭。有網友好奇問「有沒有『不太敢看第二次』的電影？」，貼文引發眾人一面倒回應「螢火蟲之墓，沒有之一」。

一位網友在《PTT 電影板》以「有沒有『不太敢看第二次』的電影？」為題發文表示，想知道其他人會不會因為某部電影太感動了，怕哭到稀哩嘩啦，所以不敢看第二次。原PO說每次看到電視轉播《春風化雨》，會馬上轉台不看，因為自己每看必哭，所以絕對不敢再看，問「大家也有這種太過感動，所以不敢看第二次的電影嗎？」

貼文引發熱議，網友紛紛點名心中的必哭電影，「在黑暗中漫舞 哭到眼睛腫起來」 、「花神咖啡館！剛看完沒事，回到家哭到不行。後勁超強」、「再見了可魯」、「魯冰花」、「海邊的曼徹斯特，看完第一次壓抑到不行，鼓起勇氣看第二次，可能是因為知道劇情了，就哭到一個不行」、「無路可退，知道結局之後每看必哭」、「熔爐，連第一次都跳著看的，太沈重了」。

網友留言中，被提及頻率最高的是動畫《螢火蟲之墓》，「螢火蟲之墓，無法承受」、「國中看過一次到現在不敢看…」、「螢火蟲我連第一次都沒法看完」、「螢火蟲之墓，唯一不想再看一次的電影」、「螢火蟲之墓，沒有之一」、「螢火蟲之墓 絕不會點開來看」。

據《維基百科》資訊，《螢火蟲之墓》（日語：火垂るの墓），為日本小說家野坂昭如以自身在二次大戰的體驗為題材，所創作出帶有半自傳性質的小說，並曾獲1967年下半期的第58屆直木賞。1988年由吉卜力工作室的高畑勳執導，改編成同名動畫在日本上映。

電影 動畫 螢火蟲之墓

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