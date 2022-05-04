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「打3劑疫苗、無慢性病」24歲閨密突重症去世 她震驚：生前活蹦亂跳

以篩代隔、快篩陽視同確診…防疫險會賠嗎？產險業說明白

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「打3劑疫苗、無慢性病」24歲閨密突重症去世 她驚：生前活蹦亂跳

聯合新聞網 / 綜合報導
網友傷心表示，自己一名很好的女生朋友，年僅24歲，卻突然因為染疫重症搶救不治。 示意圖／ingimage
網友傷心表示，自己一名很好的女生朋友，年僅24歲，卻突然因為染疫重症搶救不治。 示意圖／ingimage

本土疫情延燒，新冠肺炎Omicron變異株傳播速度極快，染疫人數暴增，造成醫療量能緊繃，中重症及死亡人數也持續增加。有一名網友傷心表示，自己一名很好的女生朋友，年僅24歲，到4月25日都有互相聊天，但卻突然在3日接到她離世的訊息，原因是「確診重症引起併發症」，一切來的太突然，讓她傷心不已。

一名網友在Dcard以「我的朋友確診重症」為題發文，她透露來台北這幾年，認識了一個很好的女生朋友，到4月25日還有互相傳Line、回ig限時動態，3日時突然在現實動態看到她家人發「離世」公告，才知道她「確診重症引起併發症」，送了急診、經過搶救後還是走了。

突如其來的消息也讓原po不敢相信，「真的真的沒想過身邊最好的閨密，居然會因為確診而重症離世，記得她疫苗也是打好打滿，還曾經說要當我婚禮伴娘，還說要一起去挑婚紗，她才24、25歲，就這樣離開我的生命中，我卻連最後一面都沒能見到」。

原po表示，打這篇文章的時候都還是淚流滿面，以後只能在記憶中回憶她，想到就覺得沒辦法止住眼淚不停流，生死無常，她也呼籲大家要好好珍惜自己身邊的朋友、家人，「希望她能在天上好好當漂亮的天使，如果可以希望下輩子，還能當我的好閨密」。

此文貼出後不少人也紛紛安慰原po，「辛苦了，祈禱她能夠安息，來生也能有更好的未來，原PO也要好好的過生活 連同她的份好好努力」、「看了好難過⋯抱抱妳，妳也要好好保重身體！」、「為妳朋友難過，但真的也沒想過這麼年輕會走」。

有人好奇朋友生前健康狀況，原po也解釋閨密確診前都很好，而且打滿三劑疫苗也沒有慢性病，活蹦亂跳的，網友也驚訝「所以是確診沒幾天就走了嗎⋯天啊，這也太突然了吧，完全沒徵兆」，原po也表示自己知道也相當震驚。

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