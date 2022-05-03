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孫女手作母親節卡片驚見「阿嬤升天圖」 媽媽崩潰：求妳送我

聯合新聞網 / 綜合報導
一名母親分享女兒要送給奶奶的母親節卡片，內容卻驚見天使光環、翅膀、供品，讓媽媽好崩潰。圖擷自爆廢公社
一名母親分享女兒要送給奶奶的母親節卡片，內容卻驚見天使光環、翅膀、供品，讓媽媽好崩潰。圖擷自爆廢公社

一年一度的母親節將至，許多人除了包紅包、送禮外，不少人也會親手寫卡片，來表達對母親的感謝之意。不過，卻有一名媽媽分享，女兒想送給奶奶的卡片，內容卻讓她大吃一驚，只好極力說服女兒別將卡片送出，文章曝光讓不少人笑翻，直說「差點出事！」。

該名母親在臉書社團「爆廢公社」分享，假日趁著下午有空，拉著女兒一起做給奶奶的母親節卡片，原本應該會是溫馨甜蜜的母女手作時間，怎料最後女兒的作品中，畫面竟是一名女性的頭上有天使光環、背後有翅膀，前方桌子擺上供品，加上兩側的梁柱，彷彿像是在辦理後事，讓她驚訝不已。

而原Po女兒則天真地解釋，「奶奶信上帝，所以我想要畫住在神殿的天使送給奶奶」，然而原Po這時已經慌張到不行，心想「絕對不能把這個送給我婆婆，一定會出大事」，只好向女兒表示，「媽媽好喜歡妳畫的這個天使，可以送給我嗎？拜託」，在她的再三請求下，女兒總算是交出畫作，這才讓她鬆了口氣說「終於解除家庭危機」。

文章一出，讓許多網友們笑翻，「媽媽展現驚人的求生慾望」、「媽媽的心理小劇場，讓我笑到翻掉」、「好好笑，可以想到內心慌張但外表鎮定的樣子」，也有人分享「跟我女兒一樣，她說：5月份有媽媽的節日是清明節」、「我兒子曾經畫了一個靈堂送給老師」。

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