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她帶家人做PCR結果全家確診 媽反罵：害我被關在家

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友帶著快篩陽性的家人們去做PCR檢測，結果全家確定確診，她媽媽反怪她「要不是妳有事沒事去做PCR，我就不用這樣關在家」。圖為快篩示意圖。圖／路透社
一名女網友帶著快篩陽性的家人們去做PCR檢測，結果全家確定確診，她媽媽反怪她「要不是妳有事沒事去做PCR，我就不用這樣關在家」。圖為快篩示意圖。圖／路透社

最近本土疫情嚴峻，有一名女網友表示，她快篩陽性後認為是家人傳染給她，果不其然家人也快篩陽性，經過PCR檢測後確定全家確診，她媽媽怒罵，「要不是妳有事沒事去做PCR，我就不用這樣關在家」。

原PO在Dcard以「我媽怪我去做PCR」為題發文表示，她前幾天因為發燒，身體極度不舒服，症狀跟確診很像，快篩後真的是陽性，接著就到醫院做PCR檢測，她在回家的路上越想越奇怪，「我明明就都待在家為什麼還會確診？」就覺得家裡兩老（媽媽跟阿嬤）的感冒一定不單純，原PO一回家就拿快篩給她們測，果不其然也都是陽性，於是她就請媽媽跟阿嬤先去醫院做PCR。

第二天全家的PCR出來了，確定都是陽性，須在家隔離10天，「我媽就開始抱怨，要不是我有事沒事去做PCR，她就不用這樣關在家，就可以出去做其他事了」，她當下聽到覺得很想哭，「我都沒怪她到處趴趴造帶病毒回來害我確診了，她卻怪我害她只能待在家，聽了真的是很心寒」。

網友紛紛留言，「自私的人才有這種想法，妳沒有錯」、「我覺得原PO媽媽很明顯也沒有要自主管理啊，即便要共存，我也希望晚一點得到，等資源多一點（藥物之類的），或之後病毒再更輕一點（至少老人小孩確診傷害再小一點）能緩一個是一個啊，不懂很多人不想被居隔而不驗的心態，有夠自私，能不能順便想一下多少人會被連累」。

也有網友分享他們的自身經驗，「我爸也說感冒他不想快篩，反正不篩就不會確診，呵呵…自私的人」、「鴕鳥心態啊！台灣肯定還一堆這種人四處散播病毒，然後又說不是要跟病毒共存嗎？」、「嚴重程度還是有差啦，有些朋友很快（3-5天）就好的差不多了，頂多覺得確診後喉嚨不舒服，再咳幾天也沒什麼事；有些就很嚴重，發高燒、咳得快把肺咳出來、冒汗、全身無力或痠痛，如果不能及早確認症狀，可能也無法線上看醫生讓藥師送藥。覺得不舒服就要去篩一下，比較好獲得應有資源資助。」

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