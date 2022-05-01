搭類火車是什麼樣的體驗？內裝等級宛如自強號 這點讓他驚呼

五一連假沒有火車搭，改搭類火車是個什麼樣的體驗？一名網友就在PTT上分享了搭乘類火車一小時的心得，揭開類火車內裝的神秘面紗，掀起網友們的熱烈討論。

原PO發文分享，今日搭乘類火車路線0971（豐原到三義），因台鐵官網寫須至站內購票，原本騎車去車站的路上還在想要怎麼向售票員說出「我要搭類火車」，最後原PO只是指向乘車處，順利買到一張車票。

網友分享台鐵豐原站的類火車乘車處。圖／翻攝自PTT八卦板

接著原PO開始細數「類火車」優點。由於乘車處在車站前的一般道路上，上下車不用搭手扶梯，也不必擔心各種大小意外，車內的座椅則是接近自強號等對號座車，走道空間相對區間車較狹窄、沒有博愛座，冷氣出風口還可以自己調，還有電視跟麥克風，且車子會搖晃、椅子會發出聲音這點，讓他直呼「不愧是類火車」。

類火車內裝曝光。圖／翻攝自PTT八卦板

不過，原PO也指出類火車最大缺點就是「需要等紅燈」，更令他驚呼的是最後「居然開上人行道」。另外原PO補充類火車隱藏性風險，可能因為要跟其他自小客車共用軌道，有機會塞車、加重誤點。

貼文一出，網友們紛紛留言「有電視！！大升級」、「被你說的也想試試了」、「笑中帶淚，累火車」、「以後不要弄什麼區間接駁車了，通通改類火車，質感還比較高」、「文筆超酸」、「應該要在車內放火車行駛的背景音樂」、「看到火車票就忍不住笑出來」。