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疫情升溫爆快篩之亂 網點出這兩種情況必篩

聯合新聞網 / 綜合報導
全國昨(28)日起實施快篩實名制，由於快篩試劑不足，導致引發快篩之亂，一名女網友就很好奇，會去搶快篩的到底是哪些人。聯合報系資料照
全國昨(28)日起實施快篩實名制，由於快篩試劑不足，導致引發快篩之亂，一名女網友就很好奇，會去搶快篩的到底是哪些人。聯合報系資料照

全國昨(28)日起實施快篩實名制，將近5千家社區藥局加入販售行列，但每間藥局僅配發78人份，首日就引發「快篩之亂」。一名女網友表示，比起害怕染疫，她更怕會影響身邊的親朋好友，因此她就點出兩點必篩條件，還能減輕醫護負擔，文章一出引起網友們熱烈討論。

一名女網友在PTT表示，自己在外租屋，若要回家看家人，會選擇事先做快篩，至少回去和家裡的人相處時會比較安心，或是出現感冒症狀時自行快篩，避免去社區快篩傳染給別人，或被別人傳染，同時也能減輕醫護負擔。

她也指出，若確診心理壓力會非常大，因為比起害怕染疫，她其實更怕影響同事、家人、朋友，由於原Po男友先前曾確診過，她當時也被匡列隔離，所以能理解那種對周遭人的負罪感。

她坦言快篩其實很好用，所以在國外價格便宜也普及，反倒是台灣有個特點就是「什麼東西缺，他們就會叫你沒事不要用，還笑你說你恐慌說你浪費資源，一旦東西補足了，就會開始規定你用」。

她就舉例先前口罩缺貨時，也有人說「健康的人不用戴」、「蒸一下就可以重複戴」，因此原Po就直言，「我看過陣子快篩量補足了，就會開始要大家一個星期篩一次之類的」。

文章曝光後，許多網友們回應，「時空背景不同，每年得流感或感冒的人那麼多也不覺得會有什麼心理壓力」、「我中鏢無所謂，但怕陽性傳給爸媽」、「看家人的話是沒錯啦，但是最好是降低頻率，畢竟老人的陣亡率跟年輕人不一樣」、「說快篩恐慌仔的是不是家裡都沒年長或年幼不能打疫苗的親友？知道有些公司老闆就是要你提出快篩證明，但又要你自己想辦法去生快篩劑的嗎？」、「家裡有些7、80歲的長輩，疫情到現在都不敢見，只能視訊」。

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