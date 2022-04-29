外送快篩試劑給居隔友人卻遭竊 他氣炸問客服才知「不是第一次」

本土疫情急速升溫，導致快篩試劑供不應求。近日就有網友踢爆，請某外送平台送快篩給正在居家隔離的朋友，快篩卻沒有順利送達，疑似被外送員順手牽羊，聯繫客服才知過去早有類似案例，網友紛紛直呼「真的太扯！」。

一名網友在Dcard發文怒揭，其友人於昨（28）日下午，請外送平台運送快篩試劑，給因居家隔離無法外出的朋友，隨後外送員告知東西已經送達，但居隔中的朋友卻表示根本沒有收到。事後立即向客服反應，並向其詢問最近是否有相同案例，對方還回覆：「不能跟您說沒有」，讓他當場傻眼。

更令事主氣憤的是，司機稱他是送一瓶酒到酒店，與原先委託的住宅區完全不同，但司機回傳的物品照片的確是事主的包裹。事主也表明，已將快篩用夾鏈袋分裝，再用紙袋包起來並黏上膠帶，無法直接從外觀上判斷內容物，因此他推斷，司機要不是直接拆開包裹，就是透過袋子縫隙偷看，才會知道是快篩。

事主洩氣表示，「後續不知是否能得到賠償，快篩應該也要不回來了」，網友們對他的遭遇表示同情，「難道不知道別人正需要這個物資嗎？這種偷竊的心態太沒天良了！」、「報警處理啦太扯」、「超扯！不能報警嗎？不然這種司機繼續送繼續偷」、「話說快篩很貴，會不會歪腦筋動到這？」。

不過，事主也強調，大多數外送員和快遞員還是十分盡責，盼不要因為一顆老鼠屎就否定所有人的辛苦。

圖擷自 Dcard

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